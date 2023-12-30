В ЦБ Индии рассказали о рисках внедрения криптовалют — Finance.ua

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В ЦБ Индии рассказали о рисках внедрения криптовалют

Криптовалюта
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В ЦБ Индии рассказали о рисках внедрения криптовалют
В ЦБ Индии рассказали о рисках внедрения криптовалют
Резервный банк Индии (RBI) выразил сомнения по поводу возможной интеграции криптовалют в финансовую систему страны.
Об этом сообщают местные СМИ.
Регулятор считает, что цифровые активы не имеют экономического потенциала, угрожают макроэкономической стабильности и представляют высокие риски для развивающихся стран. Представители RBI добавили, что криптовалюту в лучшем случае можно рассматривать как инструмент для азартных игр.
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Согласно заявлению ЦБ Индии, цифровые активы нарушают валютный суверенитет страны и способствуют незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма. Источник утверждает, что Индия может пойти на более строгие правила для защиты экономики — в частности, на полный запрет криптовалют.
«Правительство не может игнорировать опасения RBI при принятии решения о криптовалютах, поскольку оно отвечает за денежно-кредитную стабильность в Индии», — сказал представитель RBI.
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В своем заявлении регулятор высоко оценил потенциал введения цифровой валюты центрального банка (CBDC). Однако он считает, что криптоактивы не следует сравнивать с CBDC из-за связанных с ними рисков.
«Индия не должна подвергать свой народ и свои финансовые системы ненужным рискам. Внедрение CBDC призвано продвигать технологию более безопасным способом», — говорится в заявлении RBI.
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Регулятор добавил, что запуск цифровой рупии создает ряд дополнительных возможностей и уменьшает затраты на обработку, печать и управление логистикой наличных денег. По данным RBI, CBDC является полезным инструментом, стимулирующим быстро развивающуюся цифровую экономику Индии.

Курс криптовалют к доллару 💵

По материалам:
incrypted
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