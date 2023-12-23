В 2024 году количество пользователей криптоактивов возрастет до 950 млн — Finance.ua

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В 2024 году количество пользователей криптоактивов возрастет до 950 млн

Криптовалюта
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В 2024 году количество пользователей криптоактивов возрастет до 950 млн
В 2024 году количество пользователей криптоактивов возрастет до 950 млн
С начала 2023 года количество пользователей криптоактивов возросло на 143 млн. Если «бычьи» настроения сохранятся, в 2024 году этот показатель может достичь 850−950 млн, говорится в отчете платформы Bitfinex.
Как видно на графике ниже, зоны значительного прироста количества пользователей приходятся на периоды повышения курса основных криптоактивов, особенно Bitcoin:
В 2024 году количество пользователей криптоактивов возрастет до 950 млн
Такой сценарий возможен при сохранении «бычьих» настроений. Примечательно, прогноз экспертов Bitfinex сходится с выводами аналитиков Statista.
По данным платформы, в 2024 году количество пользователей возрастет до 830 млн, в 2028 году — до 992,5 млн. Также эксперты ресурса отметили рост выручки на рынке.

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Согласно статистике портала Triple-a, в лидерах по количеству пользователей криптоактивов находятся Индия (93 млн), США (48 млн), Вьетнам (20 млн) и Пакистан (15 млн).
При этом средний годовой доход инвестора составляет $25 000. 72% всех владельцев — это люди в возрасте до 34 лет.
Отметим, что, несмотря на значительные позитивные ожидания, некоторые эксперты не лишены скептицизма. Так, например, эксперты компании QCP Capital считают, что курс может откатиться до $36 000, если спрос на спотовые биткоин-ETF будет низким на начальном этапе.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
incrypted
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