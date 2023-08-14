В Будапеште продлили бесплатный проезд для украинцев — Finance.ua

В Будапеште продлили бесплатный проезд для украинцев Сегодня 19:49 — Личные финансы

В Будапеште продлили бесплатный проезд для украинцев

Будапештский транспортный центр продлил бесплатный проезд в общественном транспорте для беженцев из Украины. Так, украинцы смогут пользоваться им бесплатно до 31 декабря 2023 года.

Об этом сообщает BKK

По инициативе муниципалитета Будапешта бесплатный проезд по-прежнему будет осуществляться при предъявлении украинского документа, который может быть использован для идентификации личности.

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Будапештский транспортный центр продлил бесплатный проезд для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Бесплатная услуга, которая была введена 4 марта 2022 года, продлена до 31 декабря 2023 года.

Услуга доступна для беженцев при наличии официального украинского проездного документа:

украинский заграничный или внутренний паспорт;

вид на жительство в Украине;

украинский студенческий билет для иностранных студентов, обучающихся в Украине;

любой документ, подтверждающий прописку иностранных граждан, проживающих в Украине.

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Документы, дающие право на бесплатный проезд, будут по-прежнему приниматься на рейсах BKK, за исключением:

аэропортового экспресса 100E;

фуникулера;

ностальгических рейсов;

катеров;

HÉV за пределы Будапешта;

«синих» автобусов за пределы Будапешта.

Будапештский транспортный центр продолжает работать над тем, чтобы максимально облегчить положение беженцев из Украины.

Компания также просит своих клиентов оказывать помощь беженцам, пользующимся услугами BKK.

Телеканал 24 По материалам:

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