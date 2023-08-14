В Будапеште продлили бесплатный проезд для украинцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Будапеште продлили бесплатный проезд для украинцев

Личные финансы
75
В Будапеште продлили бесплатный проезд для украинцев
В Будапеште продлили бесплатный проезд для украинцев
Будапештский транспортный центр продлил бесплатный проезд в общественном транспорте для беженцев из Украины. Так, украинцы смогут пользоваться им бесплатно до 31 декабря 2023 года.
Об этом сообщает BKK.
По инициативе муниципалитета Будапешта бесплатный проезд по-прежнему будет осуществляться при предъявлении украинского документа, который может быть использован для идентификации личности.
Читайте также
Будапештский транспортный центр продлил бесплатный проезд для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Бесплатная услуга, которая была введена 4 марта 2022 года, продлена до 31 декабря 2023 года.
Услуга доступна для беженцев при наличии официального украинского проездного документа:
  • украинский заграничный или внутренний паспорт;
  • вид на жительство в Украине;
  • украинский студенческий билет для иностранных студентов, обучающихся в Украине;
  • любой документ, подтверждающий прописку иностранных граждан, проживающих в Украине.
Читайте также
Документы, дающие право на бесплатный проезд, будут по-прежнему приниматься на рейсах BKK, за исключением:
  • аэропортового экспресса 100E;
  • фуникулера;
  • ностальгических рейсов;
  • катеров;
  • HÉV за пределы Будапешта;
  • «синих» автобусов за пределы Будапешта.
Будапештский транспортный центр продолжает работать над тем, чтобы максимально облегчить положение беженцев из Украины.
Компания также просит своих клиентов оказывать помощь беженцам, пользующимся услугами BKK.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.