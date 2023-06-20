Прага продлила для украинцев льготный проезд в общественном транспорте — Finance.ua

Прага продлила для украинцев льготный проезд в общественном транспорте Сегодня 13:34 — Личные финансы

Прага продлила для украинцев льготный проезд в общественном транспорте

Городские власти Праги приняли решение продлить скидку на проезд в городском транспорте для украинских беженцев. Она будет действовать до 30 сентября 2023 года.

Изначально льготы на пользование общественным транспортом Праги хотели отменить с 1 июля. Но впоследствии обдумали и решили продлить ее действие еще на несколько месяцев. Какова стоимость проездного в Праге для украинцев, читайте далее.

Сколько стоит проездной для украинцев

Граждане Украины в Праге могут купить проездные по сниженной цене.

Их стоимость не изменилась:

165 крон — за билет на месяц. В то время как обычная его стоимость достигает 550 крон;

444 кроны — за проездной на квартал. В то время как обычная его стоимость достигает 1480 крон.

Заместитель мэра Праги по транспорту Зденек Гржиб пояснил, что решение продлить действие скидки принято на фоне экономической ситуации. По его словам, она ухудшается, и цены растут. Поэтому решили, по крайней мере, оставить льготный проезд.

Льготная программа проезда в общественном транспорте начала действовать в августе 2021 года. Поначалу она предназначалась для жителей Праги, которые находятся в трудном материальном положении. Украинских беженцев в программу включили 12 июня 2022 года.

Безлимитный проездной на лето

Чехия предлагает выгодный проезд для пассажиров поездов. Национальный перевозчик — České dráhy — вводит безлимитные путешествия по железной дороге в течение лета со специальной карточкой. Проездной можно приобрести только на период с 1 июля по 31 августа.

Билет не имеет ограничений на количество поездок, можно совершить столько путешествий, сколько вздумается. Садиться на поезд и выходить из него можно на любых станциях.

Стоимость карты безлимитного проезда — 58 евро (на 7 дней), 84 евро (на 14 дней). Для детей, студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью действует сниженная цена — 29 евро (на 7 дней), 42 евро (на 14 дней).

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.