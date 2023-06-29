Еще одна европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев — Finance.ua

Еще одна европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев Сегодня 14:14

Беженцы из Украины могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в столице Латвии Риге до конца 2023 года. Такое решение 28 июня приняла Рижская дума.

Льготы доступны украинцам, которые зарегистрировались в Центре поддержки Риги и проживают в городе, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на nra.lv

Бесплатный проезд будет действовать в трамваях, троллейбусах и автобусах. Для получения 100% скидки на следующий период нужно будет загрузить имеющиеся электронные ваучеры в билетные автоматы, расположенные на остановках или в торговых центрах. При этом новый ваучер оформлять не нужно.

Также получить скидку можно в Рижском центре поддержки гражданского населения Украины (ул. Амату, 4). Если у человека еще нет электронного ваучера, его выдадут при посещении.

Уровень поддержки украинцев в Латвии за год войны не уменьшается. Активность пожертвований для беженцев или Украины только возросла.

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