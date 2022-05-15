В Буче посчитали ущерб от российского вторжения — почти $450 миллионов — Finance.ua
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В Буче посчитали ущерб от российского вторжения — почти $450 миллионов

Сегодня 10:16Казна и Политика
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В Буче посчитали ущерб от российского вторжения — почти $450 миллионовВ Буче посчитали ущерб от российского вторжения — почти $450 миллионов
Ущерб, нанесенный Буче армией россии, по оценке специалистов Минэкономики и KSE, составляет $449 миллионов.
Об этом Бучанский городской голова Анатолий Федорук написал в Фейсбуке.
«Продолжаем считать ущерб, нанесенный Бучанской общине армией россии. Только по Буче, по оценке специалистов Минэкономики и KSE, прямые и косвенные потери составляют 449 миллионов долларов США. Это те, которые задокументированы по состоянию на 10 мая в рамках проекта „россия заплатит“ и будут предъявлены российской стороне», — отметил Федорук.
Он приводит данные по разрушениям: всего по Бучанской громаде пострадали 1 354 здания. 1230 из них — это жилые дома. В частности, 1051 — частные жилые и 179 — многоквартирные дома. Почти половину из них уже обследовали специальные комиссии, составляющие дефектные акты.
124 — это нежилые помещения, в частности, среди них:
  • 29 — учебные заведения
  • 9 — медицинские учреждения
  • 5 — административные здания и религиозные сооружения
  • 12 — коммунальные объекты
  • 69 — торговые сети и другие коммерческие помещения.
178 обследованных сооружений имеют 75-100% разрушения, что означает, что их невозможно восстановить. В частности, речь идет о 149 частных жилых домах и 10 многоэтажках.
Что касается инфраструктуры общины, то в целом разрушено 55 км линий электропередач, 75 км газопровода и 10 км водопровода, разбомблена тяговая электростанция и объекты водоснабжения, которые централизованно снабжали Бучу электроэнергией и водой.

Справка Finance.ua:

  • на Черниговщине почти 3,5 тысячи зданий разрушены или повреждены в результате боевых действий, из них 80% составляют жилые;
  • российские оккупанты более 100 раз обстреливали объекты ДК «Укроборонпром». Сумма ущерба оборонно-промышленному комплексу превышает 100 млрд грн;
  • в результате военных действий в Украине уничтожены около 23 000 км дорог общего пользования, из которых 8 000 км являются дорогами государственного значения. Общий объем ущерба дорожной инфраструктуре нашей страны сейчас оценивается в 900 млрд гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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