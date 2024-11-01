В Броварах фиктивный застройщик обманул вкладчиков почти на 14 миллионов гривен — Finance.ua

В Броварах фиктивный застройщик обманул вкладчиков почти на 14 миллионов гривен Сегодня 19:45 — Криминал

В Броварах фиктивный застройщик обманул вкладчиков почти на 14 миллионов гривен

Национальная полиция объявила подозрения застройщикам, которые обманули вкладчиков более чем на 14 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что более двух десятков человек вложили деньги в будущую новостройку в Броварах с якобы развитой инфраструктурой и хорошей транспортной развязкой. Однако дом никто строить не планировал, а мошенники после получения денег просто скрылись и прятались в течение шести лет.

Организатором мошеннической схемы оказался 44-летний местный житель. Вместе с двумя своими сообщниками — мужчинами 43-х и 61-лет — в начале 2017 года основали жилищную компанию в городе и организовали пункт продажи квартир будущей новостройки, которая должна была размещаться по улице Аркадия Голуба. Фигуранты убеждали будущих владельцев квартир в привлекательности локации, подчеркивая развитую инфраструктуру, удачное транспортное сообщение и возможность за небольшие деньги иметь жилье комфорт-класса почти в Киеве.

При этом квадратными метрами дельцы торговали без каких-либо разрешительных документов, а инвесторам строительства предоставляли ложную информацию о законности осуществления застройки.

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«На крючок» аферистов попалось более 20 инвесторов, которые по поддельным договорам уплатили паевые взносы на счет застройщика. Среди обманутых вкладчиков было несколько семей правоохранителей.

Псевдозастройщики из Броваров нажились на инвесторах на сумму более 14 миллионов гривен. Вскоре полученные средства фигуранты разделили и скрылись. Фирма застройщика, как оказалось впоследствии, действовала только на бумаге. В рамках защиты системы был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий и экспертных исследований.

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За этот период подозреваемые разъехались по разным областям Украины, пытаясь замести следы и начать жизнь под новой легендой.

На основании собранных доказательств следователи полиции уже сообщили фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

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