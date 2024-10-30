Пассажирка «забыла» задекларировать ввезенные украшения более чем на 2 млн грн — Гостаможслужба Сегодня 18:33 — Криминал

Пассажирка рейсового автобуса «Познань — Сумы» среди личных вещей перевозила 255 золотых и серебряных ювелирных изделий, ориентировочной стоимостью почти 2,4 млн грн.

Об этом сообщила Гостаможслужба.

Такую партию при ввозе на территорию Украины нужно было в письменном виде декларировать, уплачивая при этом таможенные платежи. Однако гражданка пренебрегла своей обязанностью.

Согласно ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами, влечет за собой наложение штрафа в размере 30 процентов стоимости этих товаров. Волынские таможенники на посту «Ягодин», через который следовал автобус, временно изъяли все «сокровище» весом 1,5 кг.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил и начато производство.

Напоминаем, что разрешенный для ввоза гражданами без письменного декларирования и соответствующего налогообложения лимит товара (кроме подакцизного) составляет до 50 кг, стоимостью до эквивалента 500 евро на человека.

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