В British American Tobacco говорят, что процесс выхода из рф может затянуться до 2024 года — Finance.ua

В British American Tobacco говорят, что процесс выхода из рф может затянуться до 2024 года Сегодня 02:29 — Фондовый рынок

В British American Tobacco говорят, что процесс выхода из рф может затянуться до 2024 года

Генеральный директор производителя табачной продукции British American Tobacco Джек Боулз заявил, что усилия по продаже российского бизнеса местному партнеру могут продлиться до 2024 года.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Компания-владелец брендов Lucky Strike и Dunhill заявила, что ведет «продвинутые переговоры» о завершении продажи в 2023 году, спустя почти год после того, как впервые пообещала выйти из страны после вторжения в Украину.

Но генеральный директор компании Джек Боулз признал, что не может гарантировать, что продажа будет завершена до конца года.

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«Поскольку у меня нет хрустального шара, я не могу быть абсолютно уверен в этом вопросе, но цель действительно состоит в том, чтобы сделать это... Мы хотим выйти с рынка в 2023 году», — сказал он в интервью Financial Times.

Боулз сообщил инвесторам, что производитель сигарет «работает как можно быстрее, чтобы перевести бизнес в соответствие с международным и местным законодательством».

В четверг он добавил, что переговоры с «местным консорциумом дистрибьюторов под общим управлением» — подразумевается российская группа компаний SNS, работающая с BAT с 1993 года — продолжаются «с целью завершения передачи в 2023 году».

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«россия исторически была определена BAT и другими крупными табачными компаниями как ключевой рынок для роста из-за высокого уровня курения и готовности потребителей перейти на табачные изделия нового поколения. В 2021 году на россию и беларусь пришлось 3,1% доходов группы BAT и 2,4% скорректированной прибыли. Компания также планирует выйти из беларуси в рамках любого соглашения», — пишет FT.

BAT отказалась сообщить, стремится ли она включить пункт о выкупе своих российских активов в случае окончания войны, как это сделала датская пивоваренная компания Carlsberg в этом месяце.

«Это вещи, о которых мы не можем говорить, потому что мы еще даже не завершили сделку», — сказал Боулз.

Он добавил, что «не держит в руках ключи к разгадке чрезвычайно сложного» соглашения, которое усложняется санкционными режимами в США и Европе.

Из крупных табачных конгломератов пока только Imperial Brands, производитель сигарет Gauloises и Davidoff, вышел из россии, потеряв 463 млн фунтов стерлингов прибыли.

Производитель Marlboro Philip Morris International объявил о планах покинуть россию, но еще не сделал этого, тогда как Japan Tobacco, имевшая 40-процентную долю рынка на этой территории, приостановила новые инвестиции, но не пообещала уйти из страны.

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Економічна Правда По материалам:

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