ЕЦБ давит на европейские банки относительно выхода из россии — Finance.ua
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ЕЦБ давит на европейские банки относительно выхода из россии

Фондовый рынок
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Европейский центральный банк оказывает давление на банки еврозоны по сокращению операций в россии.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на слова главы наблюдательного комитета Европейского центрального банка Андреа Энриа.
Он отметил, что «многие банки приняли меры», чтобы уменьшить свои риски перед россией после начала полномасштабного вторжения рф в Украину, но добавил, что ЕЦБ будет приветствовать «любую возможность для банков выйти из рынка».
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Многие из 45 западных банков, имеющих дочерние компании в россии, рассматривали выход из страны, но фактически сделали это лишь некоторые из них. Два банка, оставшиеся с наибольшими активами, находятся под наблюдением ЕЦБ: австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский UniCredit.
«Конечно, мы оказываем давление на банки, чтобы они активно управляли рисками (своих российских активов), — заявил Энриа. — Любая возможность для банков выйти из этого бизнеса была бы для нас привлекательной с точки зрения надзора».
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В прошлом году рф запретила иностранным компаниям из «недружественных» стран (тех, которые ввели санкции против россии из-за ее войны против Украины) заключать соглашения без одобрения президента рф путина. Это усложняет выход банков из российского рынка. «Окно для продажи (активов) понемногу закрывается», — добавил Энриа.
По словам Энрии, несколько банков еврозоны сократили свои трансграничные операции с россией, создали резервы на покрытие потенциального ущерба от них или отделили свои российские операции от остальной группы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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