Metro отказалась покидать российский рынок — Finance.ua

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Metro отказалась покидать российский рынок

Фондовый рынок
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Metro отказалась покидать российский рынок
Metro отказалась покидать российский рынок
Немецкая компания Metro заявила, что планирует и дальше оставаться на российском рынке. Почему сеть магазинов категорически не хочет покидать рынок агрессора, рассказываем дальше.
О намерении компании остаться в россии рассказал генеральный директор Metro AG Штеффен Гройбель, пишет Reuters.
«Мы хотим остаться на российском рынке», — отметил он.
Он также добавил, что Metro сейчас развивается во всех сегментах и на всех рынках, кроме россии: ей удается сохранять свою долю рынка и добиваться значительного прогресса в стратегических ключевых показателях эффективности.

Доходы Metro в рф

За прошлый финансовый год доходы Metro существенно выросли, согласно отчетности компании. К примеру, за 2020/2021 финансовый год сумма составляла всего 9 миллионов евро против 28 миллионов за 2021/2022.
Также Metro активно развивалось в россии в 2022 году, увеличив объем доставки заказов в годовом измерении на 40%. Решила немецкая сеть воспользоваться и выходом иностранных компаний с рынка рф, что заметно по увеличению ассортимента — введено более 300 новых позиций, идет активное развитие ВТМ и развитие проекта Metro Cash&Carry. Так что очевидно, что Metro строить бизнес на крови вполне приемлемо.

Как отреагировал Metro на войну в Украине

После начала полномасштабной войны и циничного нападения россии украинский офис Metro призвал коллег в Дюссельдорфе покинуть рынок агрессора, однако там отказались это сделать.
Также в Metro отметили, что им «жаль людей в россии». Более того, компания чувствует свою ответственность перед ними, ведь, по его мнению, они вовсе не виноваты в агрессии против Украины.
«Мы особенно переживаем за наших 3400 сотрудников и их семьи, а также наших многочисленных клиентов, поставщиков и деловых партнеров в Украине. Мы также несем ответственность за наших более 10 000 сотрудников в россии, которые не несут персональной ответственности за агрессию против Украины. Мы продолжаем поддерживать бизнес и политические силы, которые работают над мирным разрешением конфликта», — заявило руководство компании тогда.
По материалам:
Телеканал 24
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