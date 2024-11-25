В британской разведке проанализировали состояние экономик Украины и россии на фоне войны — Finance.ua

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В британской разведке проанализировали состояние экономик Украины и россии на фоне войны

Казна и Политика
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В британской разведке проанализировали состояние экономик Украины и россии на фоне войны
В британской разведке проанализировали состояние экономик Украины и россии на фоне войны
Вполне вероятно, что реальный экономический рост в Украине в 2024 году составит около 3%.
Об этом в соцсети X сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Эксперты разведки отмечают, что рост украинской экономики на 3% в текущем году после падения на 29% в 2022 году и реального роста на 5% в 2023 году указывает на тенденцию восстановления.
Они отметили, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 5,8% в 2024 году, что ниже пикового показателя 20% в 2022 году.
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«Ожидается, что в 2025 году расходы на оборону составят около 60% государственных расходов Украины», — говорится в сводке.
В оборонном ведомстве Британии предполагают, что экономика россии, вероятно, вырастет примерно на 3,6% в этом году, что является продолжением тенденции роста после первоначального экономического шока, вызванного полномасштабным вторжением россии в Украину 2022 года.
«Вполне вероятно, что этот рост будет обусловлен государственными расходами, в том числе на военно-промышленный комплекс», — подчеркивают аналитики.
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Однако, по прогнозу, экономический рост россии замедлится в 2025 году из-за инфляции, дефицита рабочей силы и санкций, говорится в отчете разведки.
В Минобороны Соединенного Королевства добавили, что в 2025 году российские расходы на оборону еще больше возрастут и составят 32% от общих бюджетных расходов, в то время как другие сферы бюджета, такие как социальные расходы, будут сокращены.
По мнению аналитиков, рост государственных расходов россии, вероятнее всего, усилит существующее инфляционное давление в экономике, поскольку среднегодовая инфляция в 2024 году прогнозируется на уровне 7,9%.
По материалам:
Укрінформ
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