Новая экономическая политика Украины: Зеленский представил основные пункты — Finance.ua

Новая экономическая политика Украины: Зеленский представил основные пункты Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Новая экономическая политика Украины: Зеленский представил основные пункты

Президент Владимир Зеленский представил три основных пункта новой экономической политики государства, согласно которым определяется максимальная поддержка украинского предпринимательства, безопасность ведения бизнеса и честные отношения между государством и бизнесом.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде во вторник, 19 ноября.

«Несмотря на все сложности войны, украинская экономика сохраняет базовую устойчивость. И требует новой экономической политики нашего государства. Политики, которая будет базироваться на нескольких ключевых вещах», — сказал президент.

По его словам, первым пунктом будет максимальная поддержка украинского предпринимательства, локализация и производства именно в Украине, необходимо расширение доступа украинских производителей к рынку публичных закупок.

«Все, что можно производить в Украине, должно производиться в Украине. При всем уважении к партнерам, закупаться нужно прежде всего у украинского производителя», — заявил Зеленский.

Президент отметил важность внедрения действенного страхования военных рисков, последовательного регулирования защиты свободы предпринимательства и постепенное уменьшение доли перераспределения ВВП государством.

Также важным принципом будет безопасность ведения бизнеса и снижение давления на бизнес от всех государственных институций, которые контролируют деятельность других, а не сами создают добавленную стоимость.

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Третий пункт — честность в отношениях между государством и бизнесом. Президент отметил важность детенизации экономики и легальной занятости. По его словам, этого нужно добиваться не силовыми мерами, а через создание соответствующих стимулов и построение доверия между бизнесом и государством.

Зеленский подчеркнул, что именно такая экономическая политика может привести Украину к устойчивому экономическому росту, достаточному уровню обеспеченности оборонных потребностей Украины и сохранению человеческого капитала благодаря тому, что украинцы смогут реализовывать в Украине себя и свои стремления.

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«Без сильной экономики этого просто не будет. А сильной экономики не будет без уважения к предпринимательству и предпринимателям. Поэтому фактически речь идет не просто о решениях по экономике. Речь идет о решениях относительно будущего», — добавил президент.

УНІАН По материалам:

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