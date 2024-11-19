Президент анонсировал «культурный Рамштайн» — Finance.ua

Президент анонсировал «культурный Рамштайн» Сегодня 14:12

Одним из пунктов Плана внутренней устойчивости Украины является культурный суверенитет. Предлагается собрать большую коалицию в формате «культурного Рамштайна».

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Верховной Раде

Как сообщил Зеленский, этот пункт прорабатывают вместе с украинским культурным сообществом.

«Когда мы готовили концептуальные основы Плана устойчивости, провели серию встреч с разными украинскими деятелями. На одной из встреч был предложен формат, который может стать очень продуктивным для обновления украинской культурной политики», — сказал он.

По его словам, фактически было предложено собрать большую культурную коалицию — на регулярной основе всех тех, кто имеет видение для культурной политики в Украине, знает, какие решения могут помочь, и главное — своим опытом доказали, что умеют быть результативными.

«Мы реализуем формат „культурного Рамштайна“ для Украины. Господин министр Николай Точицкий представит детали», — сказал он.

Президент сообщил, что Украине нужен буквально календарь мер для украинской культуры — во всех регионах мира, на весь год.

«Чтобы мы могли на уровне государства целенаправленно и системно поддерживать украинский контент, украинский культурный продукт. Нам нужна культурная дипломатия — активное продвижение наших, украинских нарративов через культурные и художественные проекты за рубежом», — сказал он.

Зеленский отметил необходимость целенаправленного, системного создания нашего, украинского контента, способного полностью заместить российский контент.

«Это инвестиции в создание украинского культурного продукта для разных социальных групп и возрастных категорий. Прежде всего для детей. И этот вопрос — и об устойчивости, и о безопасности. Мы должны обыграть россию и в этом», — констатировал Зеленский.

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