Президент анонсировал «культурный Рамштайн» — Finance.ua
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Президент анонсировал «культурный Рамштайн»

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Одним из пунктов Плана внутренней устойчивости Украины является культурный суверенитет. Предлагается собрать большую коалицию в формате «культурного Рамштайна».
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Верховной Раде.
Как сообщил Зеленский, этот пункт прорабатывают вместе с украинским культурным сообществом.
«Когда мы готовили концептуальные основы Плана устойчивости, провели серию встреч с разными украинскими деятелями. На одной из встреч был предложен формат, который может стать очень продуктивным для обновления украинской культурной политики», — сказал он.
По его словам, фактически было предложено собрать большую культурную коалицию — на регулярной основе всех тех, кто имеет видение для культурной политики в Украине, знает, какие решения могут помочь, и главное — своим опытом доказали, что умеют быть результативными.
«Мы реализуем формат „культурного Рамштайна“ для Украины. Господин министр Николай Точицкий представит детали», — сказал он.
Президент сообщил, что Украине нужен буквально календарь мер для украинской культуры — во всех регионах мира, на весь год.
«Чтобы мы могли на уровне государства целенаправленно и системно поддерживать украинский контент, украинский культурный продукт. Нам нужна культурная дипломатия — активное продвижение наших, украинских нарративов через культурные и художественные проекты за рубежом», — сказал он.
Зеленский отметил необходимость целенаправленного, системного создания нашего, украинского контента, способного полностью заместить российский контент.
«Это инвестиции в создание украинского культурного продукта для разных социальных групп и возрастных категорий. Прежде всего для детей. И этот вопрос — и об устойчивости, и о безопасности. Мы должны обыграть россию и в этом», — констатировал Зеленский.
По материалам:
РБК-Україна
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