В Украине заработает еще одно министерство: Зеленский объяснил, за что оно будет отвечать — Finance.ua

В Украине заработает еще одно министерство: Зеленский объяснил, за что оно будет отвечать Сегодня 15:44

В Украине заработает еще одно министерство: Зеленский объяснил, за что оно будет отвечать

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Министерства объединения украинцев. Уже к концу 2024 планируется утвердить министра, который возглавит этот орган власти.

Об этом глава государства сказал во время выступления в Верховной Раде 19 ноября.

К чему это?

Зеленский отметил, что нужно позаботиться об украинцах всех волн миграции, проживающих за границей. Именно поэтому, по его мнению, следует создать Министерство объединения украинцев.

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«Оно будет заниматься делами глобального, многомиллионного украинского сообщества. Не среди других дел, а целенаправленно. И до конца года представим для утверждения кандидатуру министра», — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, 19 ноября в Верховной Раде Владимир Зеленский представил План внутренней устойчивости Украины. Он предусматривает 10 пунктов.

Единство

Фронт

Оружие

Деньги

Энергетика

Безопасность

Общины

Человеческий капитал

Культурный суверенитет

Политика героев.

«Полностью план внутренней устойчивости для нашего государства будет представлен со всеми приложениями в декабре этого года. Главное — настоящая устойчивость для Украины», — сказал Зеленский.

ТСН По материалам:

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