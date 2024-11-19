В Украине заработает еще одно министерство: Зеленский объяснил, за что оно будет отвечать — Finance.ua
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В Украине заработает еще одно министерство: Зеленский объяснил, за что оно будет отвечать

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В Украине заработает еще одно министерство: Зеленский объяснил, за что оно будет отвечать
В Украине заработает еще одно министерство: Зеленский объяснил, за что оно будет отвечать
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Министерства объединения украинцев. Уже к концу 2024 планируется утвердить министра, который возглавит этот орган власти.
Об этом глава государства сказал во время выступления в Верховной Раде 19 ноября.

К чему это?

Зеленский отметил, что нужно позаботиться об украинцах всех волн миграции, проживающих за границей. Именно поэтому, по его мнению, следует создать Министерство объединения украинцев.
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«Оно будет заниматься делами глобального, многомиллионного украинского сообщества. Не среди других дел, а целенаправленно. И до конца года представим для утверждения кандидатуру министра», — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, 19 ноября в Верховной Раде Владимир Зеленский представил План внутренней устойчивости Украины. Он предусматривает 10 пунктов.
  • Единство
  • Фронт
  • Оружие
  • Деньги
  • Энергетика
  • Безопасность
  • Общины
  • Человеческий капитал
  • Культурный суверенитет
  • Политика героев.
«Полностью план внутренней устойчивости для нашего государства будет представлен со всеми приложениями в декабре этого года. Главное — настоящая устойчивость для Украины», — сказал Зеленский.
По материалам:
ТСН
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