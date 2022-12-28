В Босфоре стабильно в очереди до сотни судов «зерновой инициативы»: в Мининфраструктуры назвали причины — Finance.ua

В Босфоре стабильно в очереди до сотни судов «зерновой инициативы»: в Мининфраструктуры назвали причины Сегодня 16:48 — Аграрный рынок

Министерство инфраструктуры Украины заявляет , что из-за торможения со стороны россии с инспекциями в рамках «зерновой инициативы» в Босфоре держится очередь из 90 и более судов.

«Ключевым препятствием в работе „зернового коридора“ остается торможение со стороны рф под разными предлогами инспекции судов в Босфоре. Это привело к стабильной очереди в 90+ судов, миллионному ущербу грузовладельцам, недоэкспорту минимум в 5-6 млн тонн в течение года», — сообщили в министерстве.

Как указано, по состоянию на 27 декабря в Босфоре инспекции ожидали 96 судов, из которых 71 судно — на вход в порты, а 25 — уже загруженные агропродукцией.

«Ежедневно происходит 6 из 10 запланированных инспекций. Кроме уменьшения количества инспекционных групп, российская сторона прибегла к тактике затягивания времени самих инспекций из-за требований проверять параметры судов, которые не регламентируются документами СКЦ и не имеют никакого отношения к предмету проверки. Из-за таких действий сокращается количество флота, который движется под погрузку украинской агропродукцией», — сообщили в Мининфраструктуры.

Там рассказали, что недавно порт Одессы отправил балкер Brave M с 28 тысяч тонн зерна для африканской Ливии. А до этого он месяц ждал инспекции в коридоре, чтобы зайти в порт под загрузку.

При этом, по данным министерства, с даты старта «инициативы», 1 августа, из портов Большой Одессы вышли 605 судов, экспортировавших 15,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

«За 2 дня из портов Большой Одессы 11 судов экспортировали 422 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы. Среди них балкер Alanda Star с 30,8 тыс. тонн пшеницы для Египта, а также танкер EuroChampion с 45 тыс. тонн масла для Индии», — указали в ведомстве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.