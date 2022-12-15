В ООН сомневаются в расширении «зернового соглашения» на новые порты Украины — Finance.ua

В ООН сомневаются в расширении «зернового соглашения» на новые порты Украины Сегодня 19:31 — Казна и Политика

В ООН считают, что в ближайшее время вряд ли удастся достичь договоренностей по расширению «зернового соглашения» на новые порты Украины.

Как сообщает The Guardian , об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

«Я думаю, было бы здорово, если бы его („зерновое соглашение.“ — Ред.) можно было расширить. Чем больше зерна попадает в мир, тем лучше на наш взгляд и с точки зрения всего мира. Но я не думаю, что это сразу же станет возможным», — заявил Гриффитс.

Также он добавил, что все еще продолжаются переговоры по возобновлению экспорта аммиака из россии через Черное море.

Отметим, что сейчас экспорт в рамках «зернового соглашения» может осуществляться только из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Но Украина намерена расширить действие соглашения на порты «Николаев» и «Ольвия» в Николаевской области.

Напомним, ранее стало известно, что за 9 месяцев войны, несмотря на любые преграды со стороны российских агрессоров, Украина экспортировала 32,2 млн тонн агропродукции.

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