В ООН сомневаются в расширении «зернового соглашения» на новые порты Украины — Finance.ua
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В ООН сомневаются в расширении «зернового соглашения» на новые порты Украины

Казна и Политика
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В ООН считают, что в ближайшее время вряд ли удастся достичь договоренностей по расширению «зернового соглашения» на новые порты Украины.
Как сообщает The Guardian, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.
«Я думаю, было бы здорово, если бы его („зерновое соглашение.“ — Ред.) можно было расширить. Чем больше зерна попадает в мир, тем лучше на наш взгляд и с точки зрения всего мира. Но я не думаю, что это сразу же станет возможным», — заявил Гриффитс.
Также он добавил, что все еще продолжаются переговоры по возобновлению экспорта аммиака из россии через Черное море.
Отметим, что сейчас экспорт в рамках «зернового соглашения» может осуществляться только из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Но Украина намерена расширить действие соглашения на порты «Николаев» и «Ольвия» в Николаевской области.
Напомним, ранее стало известно, что за 9 месяцев войны, несмотря на любые преграды со стороны российских агрессоров, Украина экспортировала 32,2 млн тонн агропродукции.
По материалам:
РБК-Україна
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