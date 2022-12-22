Экспорт по «зерновому коридору» за неделю сократился на 22% — Finance.ua
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Экспорт по «зерновому коридору» за неделю сократился на 22%

Казна и Политика
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С 12 по 18 декабря через морские порты Одесской области было экспортировано по «зерновому коридору» 514,8 тыс. т агропромышленной продукции, что на 22% меньше, чем за предыдущую неделю.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.
«За 20-ю неделю работы „зернового коридора“ с 12 по 18 декабря 2022 года через морские порты Одесской области было экспортировано 514,8 тыс. т агропромышленной продукции, что на 22% меньше отгрузки по данному каналу неделю назад», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом количество кораблей, загруженных за эту неделю, составляло 20, что на 1 единицу больше предыдущей недели.
В УКАБ подчеркивают, что наличие очередей из судов, следующих из или в украинские порты, продолжает расти из-за искусственного ограничения регистрации на инспекцию со стороны представителей рф.
Больше всего в течение 20-й недели работы было экспортировано: кукуруза (44% экспорта за этот период), пшеница (32%) и подсолнечное масло (14%). Украинская продукция была отправлена в страны Азии (Турция, Китай, Индонезия и другие), Европы (Испания, Италия и Румыния) и Африки (Ливия, Тунис).
Всего с начала работы «зернового коридора» с 1 августа по 18 декабря 2022 года Украина экспортировала 14,2 млн т продукции АПК.
По материалам:
Укрінформ
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