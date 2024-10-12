В Берлине ввели систему для мониторинга заполненности вагонов перед прибытием поезда S-Bahn — Finance.ua

В Берлине ввели систему для мониторинга заполненности вагонов перед прибытием поезда S-Bahn Сегодня 02:21 — Технологии&Авто

В Берлине ввели систему для мониторинга заполненности вагонов перед прибытием поезда S-Bahn, Фото: Deutsche Presse-Agentur

В Берлине пассажиры городской железной дороги теперь могут видеть, насколько заполнены вагоны еще до прибытия поезда.

Об этом сообщает Deutsche Bahn.

Пилотный проект под названием Lightgate был запущен на шести станциях: Alexanderplatz, Hackescher Markt, Friedrichstraße, Hermannstraße, Bellevue и Hauptbahnhof.

Как это работает

Для этого вдоль пути установили специальные сенсоры, которые считывают и анализируют количество пассажиров в вагонах. Эту информацию передают на экраны на платформе, показывающие заполненность.

Зеленый цвет показывает, что в вагоне много свободного места, желтый свидетельствует о средней заполненности, а красный цвет означает, что места мало.

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Сенсоры правильно считают количество пассажиров в вагонах в пределах 90% точности, говорится на сайте Берлин.

Цель — собрать данные, которые помогут улучшить опыт пользования S-Bahn для горожан.

Проект Lightgate совместно финансируется Deutsche Bahn, а также федеральными землями Берлин и Бранденбург. Общая стоимость проекта составляет 900 тысяч евро. Программа будет длиться несколько лет.

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The Village Україна По материалам:

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