В Берлине ввели систему для мониторинга заполненности вагонов перед прибытием поезда S-Bahn — Finance.ua

В Берлине ввели систему для мониторинга заполненности вагонов перед прибытием поезда S-Bahn
В Берлине пассажиры городской железной дороги теперь могут видеть, насколько заполнены вагоны еще до прибытия поезда.
Об этом сообщает Deutsche Bahn.
Пилотный проект под названием Lightgate был запущен на шести станциях: Alexanderplatz, Hackescher Markt, Friedrichstraße, Hermannstraße, Bellevue и Hauptbahnhof.
Как это работает
Для этого вдоль пути установили специальные сенсоры, которые считывают и анализируют количество пассажиров в вагонах. Эту информацию передают на экраны на платформе, показывающие заполненность.
Зеленый цвет показывает, что в вагоне много свободного места, желтый свидетельствует о средней заполненности, а красный цвет означает, что места мало.
Сенсоры правильно считают количество пассажиров в вагонах в пределах 90% точности, говорится на сайте Берлин.
Цель — собрать данные, которые помогут улучшить опыт пользования S-Bahn для горожан.
Проект Lightgate совместно финансируется Deutsche Bahn, а также федеральными землями Берлин и Бранденбург. Общая стоимость проекта составляет 900 тысяч евро. Программа будет длиться несколько лет.
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