Смартфоны OnePlus снова запретили продавать в Германии — Finance.ua

Смартфоны OnePlus снова запретили продавать в Германии 04.10.2024, 00:42 — Технологии&Авто

Смартфоны OnePlus снова запретили продавать в Германии

Совсем недавно OPPO разрешила свой конфликт с Nokia относительно патентов. Похоже, китайский производитель находился в стабильном положении, поскольку ему удалось возобновить продажи телефонов OnePlus в Германии. Однако снова возникли запреты на реализацию устройств OnePlus в Германии, и на этот раз причина не связана с Nokia.

Хотя проблема с Nokia разрешилась, другая компания обнаружила возможные нарушения патентных прав у продукции OnePlus. Теперь InterDigital утверждает, что технологии 5G используются без разрешения. Эта компания занимается исследованиями и разработками в области беспроводных технологий.

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Германия снова запретила продажу телефонов OnePlus в связи с новым патентным разбирательством. В официальном заявлении говорится: «OnePlus высоко ценит права интеллектуальной собственности и доступ к стандартным основным патентам, что важно для развития инноваций в отрасли. Мы намерены вести переговоры с InterDigital по мирному решению этого вопроса. Между тем, мы по-прежнему будем предоставлять нашим европейским пользователям качественные товары и услуги».

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В настоящее время OnePlus и InterDigital ведут переговоры для разрешения нового конфликта. Однако остается непонятным, сколько времени понадобится OnePlus, чтобы возобновить продажи своих смартфонов. Судебный процесс, по всей видимости, касается исключительно телефонов OnePlus, поскольку компания продолжает предлагать другие свои продукты. В настоящее время жители Германии могут приобрести OnePlus Pad 2, Buds Pro 3 и Watch 2 через официальный сайт компании.

На разрешение спора с Nokia ушло примерно два года. В этот период OnеPlus была вынуждена прекратить продажу телефонов в Европе. На этот раз компания, вероятно, стремится побыстрее найти компромисс. К тому же, ожидается выход OnеPlus 13, который вызывает большой интерес среди европейских фанатов мобильных технологий. Если OnеPlus не успеет подготовиться к этому времени, то она может потерять значительное количество потенциальных покупателей.

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