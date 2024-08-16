OnePlus добавила новые функции искусственного интеллекта в свои смартфоны — Finance.ua

OnePlus добавила новые функции искусственного интеллекта в свои смартфоны
Компания OnePlus представила несколько новых функций для своих актуальных Android-смартфонов. В новом пакете обновлений фирменной прошивки появились три инструмента на основе искусственного интеллекта, улучшающие взаимодействие пользователей с устройствами.
AI Speak — это интеллектуальный помощник для озвучивания статей по результатам поиска в браузере и других источниках, в частности Google News. Пользователи могут выбирать между мужским и женским голосами, переключаться между предложениями и настраивать скорость воспроизведения.
AI Summary создан для сжатого итога любого текста из Интернета. Результат можно сохранить в приложении «Заметки» или File Dock, а также поделиться им как текстом.
AI Writer помогает с написанием текстов в приложениях для покупок, социальных сетях и электронной почте.
Нововведения доступны только для определенных моделей: OnePlus Nord 4 в ряде стран, в частности в Индии, Европе, Латинской Америке, а также для OnePlus Nord CE4 Lite 5G в Индии.
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