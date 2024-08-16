OnePlus добавила новые функции искусственного интеллекта в свои смартфоны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

OnePlus добавила новые функции искусственного интеллекта в свои смартфоны

Технологии&Авто
12
Компания OnePlus представила несколько новых функций для своих актуальных Android-смартфонов. В новом пакете обновлений фирменной прошивки появились три инструмента на основе искусственного интеллекта, улучшающие взаимодействие пользователей с устройствами.
OnePlus добавила новые функции искусственного интеллекта в свои смартфоны
AI Speak — это интеллектуальный помощник для озвучивания статей по результатам поиска в браузере и других источниках, в частности Google News. Пользователи могут выбирать между мужским и женским голосами, переключаться между предложениями и настраивать скорость воспроизведения.
OnePlus добавила новые функции искусственного интеллекта в свои смартфоны
AI Summary создан для сжатого итога любого текста из Интернета. Результат можно сохранить в приложении «Заметки» или File Dock, а также поделиться им как текстом.
AI Writer помогает с написанием текстов в приложениях для покупок, социальных сетях и электронной почте.
OnePlus добавила новые функции искусственного интеллекта в свои смартфоны
Нововведения доступны только для определенных моделей: OnePlus Nord 4 в ряде стран, в частности в Индии, Европе, Латинской Америке, а также для OnePlus Nord CE4 Lite 5G в Индии.
По материалам:
iTechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.