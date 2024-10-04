В Германии запускают самый «мощный в истории генератор»: как его будут использовать — Finance.ua

В Германии запускают самый «мощный в истории генератор»: как его будут использовать Сегодня 04:06 — Технологии&Авто

В Германии запускают самый «мощный в истории генератор»: как его будут использовать, www.ecoticias.com

Немецкая компания RWE реализует инициативу по производству зеленого водорода мощностью 300 МВт на электростанции в Лингене. В рамках третьей фазы этого проекта компании Sunfire и Bilfinger вводят в эксплуатацию новый электролизный завод на 100 МВт, пишет портал ECOticias.

Сообщается, что щелочной электролизер Sunfire мощностью 100 МВт расширит общие возможности этой инициативы. Установка будет включать в себя 10 щелочных модулей под давлением, способных генерировать 10 МВт экологического водорода.

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Как отмечается в издании, щелочной электролизер Sunfire станет основой инициативы RWE под названием GET H2 Nukleus. Цель этого проекта — обеспечение промышленных потребителей экологически чистым водородом.

Новый электролизный завод планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Ожидается, что он будет производить до двух тонн водорода в час, удовлетворяя существенную часть энергетических потребностей промышленности в стране. Авторы статьи называют проект «самым мощным в истории генератором».

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Со своей стороны, компания Bilfinger, которая является лидером в области промышленного производства, будет заниматься внедрением технологии электролиза в существующую инфраструктуру RWE. В частности, речь идет о разработке, поставках, а также установке вспомогательных систем, таких как очистка воды и водорода, компрессия, а также технологии управления.

По словам гендиректора Bilfinger Томаса Шульца, новый электролизный завод в Лингене является «основополагающим элементом» в переходе энергетических систем Германии на более эффективные и экологичные технологии.

Фокус По материалам:

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