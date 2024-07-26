ЕС предоставляет Украине 68 больших генераторов для критической инфраструктуры — Finance.ua

ЕС предоставляет Украине 68 больших генераторов для критической инфраструктуры
Европейский Союз предоставляет Украине 68 больших генераторов для критической инфраструктуры.
Об этом сообщили в представительстве ЕС в Украине.
«На фоне постоянных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, ЕС и по гуманитарной программе правительства Германии предоставляют 68 генераторов для поддержки работы объектов критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
В Представительстве ЕС в Украине также отметили, что среди других и город Покровск, который получит помощь в обеспечении теплоснабжения своим жителям.
Напомним, Европейском союзе объявили о передаче Украине транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.
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