В Берлине создадут тысячи дополнительных мест для украинских беженцев — Finance.ua

В Берлине создадут тысячи дополнительных мест для украинских беженцев Сегодня 15:45 — Мир

В Берлине создадут тысячи дополнительных мест для украинских беженцев

До конца года власти Берлина планируют увеличить количество мест для беженцев в бывших аэропортах Тегель и Темпельхоф, а также в гостиницах и общежитиях.

Об этом сообщает sueddeutsche.de со ссылкой на решение Сената Берлина.

«Ситуация серьезная. Мы столкнулись с серьезными проблемами, когда дело доходит до размещения беженцев. Цифры за последние несколько дней и недель значительно выросли. Все помещения в Берлине заняты, поэтому Сенат должен действовать», — отметил мэр Кай Вегнер.

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Утвержденные планы предусматривают создание около 5500 дополнительных мест. Из них 1500 мест будут арендованы для беженцев в гостиницах и хостелах, а расширение территории и дополнительный ангар в Темпельхофе обеспечат убежище для 400−600 человек.

В бывшем аэропорту Тегель планируется разместить вдвое больше беженцев, добавив к имеющимся 3600 местам еще 3000. Дополнительно будут обустроены от 300 до 400 мест в бывшем торговом центре и до 200 мест — в палаточном городке на территории бывшей психбольницы в районе Райникендорф.

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«Мы находимся под давлением, потому что цифры последних нескольких дней и недель значительно растут, так что нам приходится прибегать к мерам, которых никто из нас не хотел бы, — сказал Вегнер. — Для меня как для мэра важно, чтобы все люди, которые приезжают в наш город, получили крышу над головой.

Однако, как отмечают чиновники, массовое размещение беженцев должно быть всего лишь временным решением. Основной целью остается интеграция этих людей.

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