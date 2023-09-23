Сколько стоит арендовать жилье в городах Германии — Finance.ua

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Сколько стоит арендовать жилье в городах Германии

Недвижимость
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Сколько стоит арендовать жилье в городах Германии
Сколько стоит арендовать жилье в городах Германии
В Германии проживает более миллиона украинских беженцев. Также значительная часть наших граждан переехала туда перед вторжением рф. Аренда жилья отнимает существенную часть заработка. Исследование, проведенное несколько лет назад, показало, что 36% всех потребительских расходов жителей страны уходит на аренду и расходы на коммунальные услуги.
Стоимость аренды квартир в Германии в этом году выросла. В зависимости от города подорожание достигло уровня 5−20%.

Сколько стоит аренда квартиры в Германии в 2023 году

Средняя арендная плата за квартиру в Германии варьируется в зависимости от размера и удобства квартиры. Квартира с одной спальней в Берлине может стоить 1233 евро (1326 долларов), аналогичное жилье за ​​пределами центра — 900 евро (968 долларов). Если арендовать квартиру вместе с другим человеком, можно даже отыскать варианты за 440 евро.
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Приводим среднюю арендную плату для разных типов квартир.
  • Однокомнатная квартира-студия в черте города: 650 — 1500 евро. За такие деньги вы получите уютную неплохую квартиру-студию в центре оживленных городов Германии. Пространства будет не очень много, но такие квартиры хорошо подходят для отдельных лиц или пар.
  • Квартира-студия за пределами города: 510 — 930 евро. Жилье по доступной цене в пригородной зоне. Обычно по такой цене можно снять небольшую квартиру-студию, расположенную на окраине крупных городов Германии. Хорошее транспортное сообщение обеспечит комфортные поездки в город.
Сколько стоит арендовать жилье в городах Германии
  • Квартира с отдельной спальней: 830 — 1800 евро.
  • Квартира с одной спальней за городом: 650 — 1300 евро.
  • Двухкомнатная квартира: 1100 — 2400 евро. Обычно двухкомнатные квартиры состоят из спальни и гостиной. Это идеально подходит для небольших семей в центре Германии, предлагает дополнительное пространство, уединение и комфортабельные жилые помещения с современными удобствами.
  • Квартира с двумя спальнями за пределами города: 830 — 1700 евро;
  • 3-комнатная квартира в городе: 1670 — 3300 евро;
  • Квартира с тремя спальнями за пределами города: 1300 — 2600 евро

Как найти доступное жилье в Германии: советы

  • Исследуйте и сравнивайте цены
Потратьте время на исследование разных вариантов аренды и сравните цены в разных районах. Ищите местность, где предлагают доступную аренду без ущерба для безопасности и удобства.
  • Рассмотрите возможность жизни за городом
Квартиры за пределами больших городов, как правило, более доступны по цене. Ищите варианты в меньших городах или пригородах, где предлагаются более низкие арендные ставки.
  • Поищите соседа, с которым вы можете делить оплату
Раздел расходов на аренду может значительно сократить расходы на аренду.
  • Интересуйтесь скидками, не стесняйтесь торговаться
Спросите у арендодателя, могут ли они сделать скидку. Старайтесь договориться о более низкой арендной плате или спросите, есть ли у них какие-либо специальные предложения. Арендодатели часто открыты к переговорам, особенно если недвижимость некоторое время пустовала или когда жилье им нужно сдать срочно.
  • Сфокусируйтесь на долгосрочной аренде
Многие арендодатели предлагают более низкие цены за долгосрочную аренду. Как правило, на шесть месяцев или дольше.
  • Планируйте переезд в не пиковый сезон
Цены на аренду могут варьироваться в зависимости от сезонного спроса. К примеру, летом спрос на аренду ниже.
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  • Ищите жилье в профильных группах в соцсетях
Часто бывает, что квартирантов ищет один из тех, кто уже снимает жилье.
Обратите внимание. Обычно квартиры на долгий срок сдают без мебели. Нередко квартира без мебели в Германии не предполагает даже наличия кухни.
Также учтите, что ежемесячно нужно платить за телевидение и радио, даже если вы не смотрите местные каналы и не слушаете радиопрограмм. Это обойдется вам в 18 евро на домохозяйство в месяц. К слову, это не налог на телевидение, а плата за лицензию на вещание, которую оплачивает каждая семья в Германии.

Где искать жилье в Германии в аренду: сайты

  • ImmobilienScout24
  • WG-Gesucht
  • Immonet
  • ImmoWelt
  • eBay Kleinanzeigen
  • HomeCompany
  • Nestpick
  • Studenten-WG
  • Immoweb
Это популярные и надежные платформы для поиска квартир в аренду, которыми пользуются по всей Германии.
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По материалам:
РБК-Україна
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