Сколько стоит арендовать жилье в городах Германии — Finance.ua

Сколько стоит арендовать жилье в городах Германии Сегодня 15:21 — Недвижимость

Сколько стоит арендовать жилье в городах Германии

В Германии проживает более миллиона украинских беженцев. Также значительная часть наших граждан переехала туда перед вторжением рф. Аренда жилья отнимает существенную часть заработка. Исследование, проведенное несколько лет назад, показало, что 36% всех потребительских расходов жителей страны уходит на аренду и расходы на коммунальные услуги.

Стоимость аренды квартир в Германии в этом году выросла. В зависимости от города подорожание достигло уровня 5−20%.

Сколько стоит аренда квартиры в Германии в 2023 году

Средняя арендная плата за квартиру в Германии варьируется в зависимости от размера и удобства квартиры. Квартира с одной спальней в Берлине может стоить 1233 евро (1326 долларов), аналогичное жилье за ​​пределами центра — 900 евро (968 долларов). Если арендовать квартиру вместе с другим человеком, можно даже отыскать варианты за 440 евро.

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Приводим среднюю арендную плату для разных типов квартир.

Однокомнатная квартира-студия в черте города: 650 — 1500 евро. За такие деньги вы получите уютную неплохую квартиру-студию в центре оживленных городов Германии. Пространства будет не очень много, но такие квартиры хорошо подходят для отдельных лиц или пар.

Квартира-студия за пределами города: 510 — 930 евро. Жилье по доступной цене в пригородной зоне. Обычно по такой цене можно снять небольшую квартиру-студию, расположенную на окраине крупных городов Германии. Хорошее транспортное сообщение обеспечит комфортные поездки в город.

Квартира с отдельной спальней: 830 — 1800 евро.

Квартира с одной спальней за городом: 650 — 1300 евро.

Двухкомнатная квартира: 1100 — 2400 евро. Обычно двухкомнатные квартиры состоят из спальни и гостиной. Это идеально подходит для небольших семей в центре Германии, предлагает дополнительное пространство, уединение и комфортабельные жилые помещения с современными удобствами.

Квартира с двумя спальнями за пределами города: 830 — 1700 евро;

3-комнатная квартира в городе: 1670 — 3300 евро;

Квартира с тремя спальнями за пределами города: 1300 — 2600 евро

Как найти доступное жилье в Германии: советы

Исследуйте и сравнивайте цены

Потратьте время на исследование разных вариантов аренды и сравните цены в разных районах. Ищите местность, где предлагают доступную аренду без ущерба для безопасности и удобства.

Рассмотрите возможность жизни за городом

Квартиры за пределами больших городов, как правило, более доступны по цене. Ищите варианты в меньших городах или пригородах, где предлагаются более низкие арендные ставки.

Поищите соседа, с которым вы можете делить оплату

Раздел расходов на аренду может значительно сократить расходы на аренду.

Интересуйтесь скидками, не стесняйтесь торговаться

Спросите у арендодателя, могут ли они сделать скидку. Старайтесь договориться о более низкой арендной плате или спросите, есть ли у них какие-либо специальные предложения. Арендодатели часто открыты к переговорам, особенно если недвижимость некоторое время пустовала или когда жилье им нужно сдать срочно.

Сфокусируйтесь на долгосрочной аренде

Многие арендодатели предлагают более низкие цены за долгосрочную аренду. Как правило, на шесть месяцев или дольше.

Планируйте переезд в не пиковый сезон

Цены на аренду могут варьироваться в зависимости от сезонного спроса. К примеру, летом спрос на аренду ниже.

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Ищите жилье в профильных группах в соцсетях

Часто бывает, что квартирантов ищет один из тех, кто уже снимает жилье.

Обратите внимание. Обычно квартиры на долгий срок сдают без мебели. Нередко квартира без мебели в Германии не предполагает даже наличия кухни.

Также учтите, что ежемесячно нужно платить за телевидение и радио, даже если вы не смотрите местные каналы и не слушаете радиопрограмм. Это обойдется вам в 18 евро на домохозяйство в месяц. К слову, это не налог на телевидение, а плата за лицензию на вещание, которую оплачивает каждая семья в Германии.

Где искать жилье в Германии в аренду: сайты

ImmobilienScout24

WG-Gesucht

Immonet

ImmoWelt

eBay Kleinanzeigen

HomeCompany

Nestpick

Studenten-WG

Immoweb

Это популярные и надежные платформы для поиска квартир в аренду, которыми пользуются по всей Германии.

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