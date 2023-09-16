Сколько стоит купить недвижимость в Германии: цены и налоги — Finance.ua

Сколько стоит купить недвижимость в Германии: цены и налоги Сегодня 17:01 — Личные финансы

Сколько стоит купить недвижимость в Германии: цены и налоги

В стране с самой большой экономикой и самым стабильным рынком недвижимости в Европе только 40% населения имеет собственное жилье. В Германии доминирует многолетняя аренда недвижимости даже несмотря на то, что здесь достаточно доступна ипотека. Об этом рассказали эксперты портала Flombu

Немцы категорически не склонны к рискам. Следовательно, почти треть инвестиций в первичный рынок недвижимости страны — иностранные.

Покупать квартиру или дом в Германии более выгодно на перспективу. Ведь, если в течение 10 лет с момента покупки вы захотите продать объект, придется уплатить 25-процентный налог на прибыль.

Могут ли украинцы купить недвижимость в Германии

Немецкое законодательство не запрещает куплю-продажу недвижимости иностранцам. Это касается и граждан стран, не являющихся членами Евросоюза. Так что граждане Украины могут без дополнительных условий купить жилье в Германии.

Получить ипотеку в Германии украинцам тоже можно. Правда, под более высокий процент по сравнению с представителями стран-членов ЕС. Среди основных условий согласования ипотечного кредитования в Германии — зарабатывать не менее 3000 евро ежемесячно или минимум 3 месяца работать в немецкой компании.

Кроме того, иностранный гражданин может купить землю в Германии, в том числе под застройку. Построить дом в Германии на 30−40% дешевле, чем купить готовый.

Можно ли получить немецкое гражданство?

Нет, такого преимущества для инвесторов в немецкий рынок недвижимости не предусмотрено. Покупка недвижимости не упрощает ни получение вида на жительство, ни приобретение немецкого гражданства. Однако это станет преимуществом в предоставлении иностранцу мультивизы.

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Инвестиции в недвижимость Германии — одни из самых безопасных в Европе. Выгода от такого вложения основывается на росте цен на жилье. К примеру, с прошлого года стоимость недвижимости здесь повысилась на 13%.

Среди главных преимуществ покупки недвижимости в Германии такие:

стабильный рынок аренды. Более половины немцев не владеют недвижимостью, предпочитая аренду. Цены на жилье в Германии и далее будут расти, ведь спрос здесь превышает предложение. Недвижимость в Германии привлекает инвесторов, желающих получать стабильную прибыль от аренды;

оптимальная стоимость недвижимости. По сравнению с другими европейскими странами цены на недвижимость в Германии более конкурентные, чем, скажем, в Великобритании или Австрии;



сильная экономика и прогнозируемая политическая ситуация;



фиксированные процентные ставки ипотечного кредитования. Ипотека в Германии довольно доступна и применяется в более чем 50% покупки жилья.



Цены на недвижимость в Германии

На стоимость объекта в Германии классически влияют три параметра: месторасположение, состояние и площадь недвижимости.

Средняя стоимость недвижимости в этой стране — 4500 евро/м 2 .

Самая дорогая недвижимость в Германии — не столица. Квартира в центре Мюнхена, самом дорогом европейском городе, обойдется в среднем в 8300 евро/м 2 , на окраине города — от 7800 евро/м 2 .

Купить квартиру в центре Франкфурта можно от 7300 евро/м 2 , на окраине города — от 6800 евро/м 2 .

Квартира в Берлине будет стоить от 5800 евро/м 2 , в Гамбурге — от 6300 евро/м 2 .

Бюджетная недвижимость в Германии — в Эссене и Дортмунде. Приобрести здесь жилье можно от 3700 евро/м 2 .

Процедура покупки недвижимости в Германии

Поиск квартиры или дома. Отправка предложения о покупке недвижимости. Проверка юридического статуса объекта. Подписание договора купли-продажи. Уплата налогов. Перевод денег продавцу. Регистрация права собственности в земельном кадастре.

Налоги и дополнительные расходы при покупке недвижимости в Германии

Сопутствующие платежи при покупке недвижимости в Германии могут достигать более 15%. Средний показатель дополнительных выплат в стране составляет 10%.

Итак, покупая дом или квартиру в Германии, придется еще заплатить:

налог на передачу недвижимости (3−6% от стоимости объекта). Он уплачивается через месяц после подписания договора о купле-продаже;

нотариальный сбор (2%);

регистрационный взнос (1%). Покупатель уплачивает регистрационный сбор, чтобы в земельном кадастре его зарегистрировали в качестве законного владельца недвижимости;

оплата услуг агента по недвижимости (5−7%);

оплата услуг переводчика (300 евро);

консультация юриста (500 евро).

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