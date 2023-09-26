В 2024 году Германия вдвое сократит федеральную помощь беженцам — Reuters — Finance.ua
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В 2024 году Германия вдвое сократит федеральную помощь беженцам — Reuters

Мир
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В 2024 году Германия вдвое сократит федеральную помощь беженцам — Reuters
В 2024 году Германия вдвое сократит федеральную помощь беженцам — Reuters
Германия планирует вдвое сократить федеральную помощь, выделяемую федеральным землям для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев в следующем году в рамках сокращения бюджета на фоне стремительного роста инфляции после лет немалых расходов.
Об этом сообщили источники Reuters.
Более 1 миллиона человек искали убежища в Германии после вторжения россии в Украину, и их поддержка повлияла на города и муниципалитеты страны, а 16 земель страны требовали больше федеральных средств для покрытия расходов беженцев в следующем году.
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В понедельник Берлин проинформировал земли, что выделит максимум 1,7 миллиарда евро на поддержку расходов беженцев в 2024 году по сравнению с 3,75 миллиарда евро в этом году, сообщили два источника в правительстве.
Федеральное правительство не обещало, что в последующие годы финансирование будет соответствовать финансированию в 2023 году.
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Представитель министерства финансов заявил, что встреча федерального правительства и правительств земель в понедельник по этим вопросам не дала результатов перед запланированной консультацией с канцлером в ноябре.
«По сути, земли отвечают за размещение и другую помощь беженцам. Федеральное правительство несет ответственность в национальном масштабе», — добавил спикер.
Правительство также отменит свой вклад в расходы на поддержку и интеграцию украинских беженцев, добавили источники.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
УНН
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