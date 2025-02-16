В Берлине откроют первый украинский Unity Hub — Finance.ua

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В Берлине откроют первый украинский Unity Hub

Мир
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В Берлине откроют первый украинский Unity Hub
В Берлине откроют первый украинский Unity Hub
В рамках Мюнхенской конференции безопасности Украина и Германия подписали декларацию об открытии первого украинского Unity Hub в Берлине.
Об этом сообщили в Министерстве национального единства.
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Документ заключили Вицепремьер-министр Украины — Министр национального единства Алексей Чернышев и руководитель Ведомства канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца.

Чем будет заниматься Unity Hub

По словам главы ведомства Алексея Чернышева, Unity Hub станет центром поддержки украинцев за границей.

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Он будет оказывать консультационную помощь, содействовать интеграции, развивать культурные и образовательные инициативы и помогать тем, кто хочет вернуться в Украину.
Чернышев отметил, что от разработки концепции до подписания соглашения прошло всего два месяца.
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Он поблагодарил правительство Германии и лично Олафа Шольца за поддержку, а также Посольство Украины в Германии за активное участие в реализации инициативы.
В скором времени в Берлине состоится передача помещения для первого Unity Hub.
Напомним, граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, могут въезжать в Германию или любую другую страну Шенгенской зоны и в период 180 суток находиться там не более 90 дней. Но сейчас возникли некоторые ограничения.
По материалам:
Finance.ua
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