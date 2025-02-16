В Берлине откроют первый украинский Unity Hub — Finance.ua

В Берлине откроют первый украинский Unity Hub Сегодня 14:43 — Мир

В Берлине откроют первый украинский Unity Hub

В рамках Мюнхенской конференции безопасности Украина и Германия подписали декларацию об открытии первого украинского Unity Hub в Берлине.

Об этом сообщили в Министерстве национального единства.

Читайте также Безработица в Германии достигла рекордного уровня за десятилетие

Документ заключили Вицепремьер-министр Украины — Министр национального единства Алексей Чернышев и руководитель Ведомства канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца.

Чем будет заниматься Unity Hub

По словам главы ведомства Алексея Чернышева, Unity Hub станет центром поддержки украинцев за границей.

Он будет оказывать консультационную помощь, содействовать интеграции, развивать культурные и образовательные инициативы и помогать тем, кто хочет вернуться в Украину.

Чернышев отметил, что от разработки концепции до подписания соглашения прошло всего два месяца.

Читайте также Бесплатные туристические места в Германии и Польше

Он поблагодарил правительство Германии и лично Олафа Шольца за поддержку, а также Посольство Украины в Германии за активное участие в реализации инициативы.

В скором времени в Берлине состоится передача помещения для первого Unity Hub.

Напомним, граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, могут въезжать в Германию или любую другую страну Шенгенской зоны и в период 180 суток находиться там не более 90 дней. Но сейчас возникли некоторые ограничения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.