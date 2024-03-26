В Белом доме сделали заявление о сроках одобрения Конгрессом помощи Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Белом доме сделали заявление о сроках одобрения Конгрессом помощи Украине

Казна и Политика
0
В Белом доме сделали заявление о сроках одобрения Конгрессом помощи Украине
В Белом доме сделали заявление о сроках одобрения Конгрессом помощи Украине
Белый дом хочет, чтобы спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон вынес на обсуждение вопроса о помощи Украине незамедлительно.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Читайте также
«Я не могу говорить об их графике. Мы хотим, чтобы это произошло незамедлительно. Сразу. В первый раз мы предложили это еще в октябре прошлого года», — сказала она, комментируя заявление главы комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола о том, что будет рассмотрен после пасхальных каникул, то есть после 9 апреля.
По ее словам, пакет помощи Украине будет одобрен в Палате представителей, поскольку имеет двухпартийную поддержку, если будет поставлен на обсуждение.
«Мы призываем, мы будем поощрять и продолжать поощрять спикера Джонсона вынести этот законопроект на обсуждение», — сказала Жан-Пьер.
Читайте также
Как отметила пресс-секретарь, «мы видим, что происходит в Украине. Они сдают позиции и — на поле боя. И это потому, что отчасти потому, что россия ведет себя еще более агрессивно из-за бездействия Конгресса».
Напомним, что США уже несколько месяцев практически не передают Украине новое вооружение. Это связано с тем, что Конгресс не может быть одобрен для поставки нового финансирования.
Сенат США уже принял законопроект, предусматривающий около 60 млрд долларов для Украины. Но документ до сих пор не прошел Палату представителей. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить инициативу на рассмотрение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.