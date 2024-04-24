В Белом доме рассказали, как будет распределяться помощь Украине после предоставления $61 млрд — Finance.ua
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В Белом доме рассказали, как будет распределяться помощь Украине после предоставления $61 млрд

Казна и Политика
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В Белом доме рассказали, как будет распределяться помощь Украине после предоставления $61 млрд
В Белом доме рассказали, как будет распределяться помощь Украине после предоставления $61 млрд
После подписания президентом США Джо Байденом законопроекта о помощи Украине США сразу выделят пакеты для удовлетворения немедленных потребностей ВСУ, а затем будут работать над долгосрочной стратегией Киева в борьбе против агрессии рф.
Об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби.
«путин считает, что может тянуть время, поэтому мы должны попытаться наверстать часть этого времени. Итак, как только президент получит законопроект на свой стол и подпишет его, вы увидите, что мы предоставим те возможности, которые им (украинской стороне. — Ред.) больше всего нужны сейчас», — сказал он.
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Он рассказал, что после этого на протяжении летних и осенних месяцев США продолжат общение с украинской стороной о том, какова долгосрочная стратегия Киева относительно отпора российской агрессии. На основе взаимодействия будут адаптированы следующие пакеты поддержки Украины в целях удовлетворения этих потребностей, добавил советник администрации Байдена.
Кирби также подтвердил оценки, что промедление американским Конгрессом с принятием пакета помощи для Украины однозначно повлияло на ситуацию на поле боя, а также на безопасность мирных граждан.
«Когда россияне запускают эти массовые атаки с БПЛА и ракетами, они прекрасно отдают себе отчет, что украинцы смогут сбить лишь часть из них, другие пройдут», — отметил Кирби.
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По его словам, по тому же принципу российские силы действуют на востоке Украины, в частности, в районе Авдеевки, чтобы воспользоваться дефицитом боеприпасов ВСУ.
Советник подчеркнул, что в Белом доме ожидают принятия законопроекта с помощью для Украины Сенатом США, и когда он попадет в Белый дом, Байден подпишет его как можно скорее.
«Я также могу вас заверить, что очень скоро после этого вы увидите первый пакет помощи в области безопасности для Украины», — добавил Кирби.
Напомним, Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,3 млрд. Из них $60,8 млрд предусмотрено для Украины. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.
По материалам:
Espreso.tv
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