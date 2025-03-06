В Белом доме объяснили причину приостановки военной помощи Украине — Finance.ua

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В Белом доме объяснили причину приостановки военной помощи Украине

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В Белом доме объяснили причину приостановки военной помощи Украине
В Белом доме объяснили причину приостановки военной помощи Украине
Соединенные Штаты Америки приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра. Вопрос будущего финансирования находится на рассмотрении.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.
«Советник по нацбезопасности сказал мне, что они приостановили или пересматривают финансирование для Украины, как вы видели, паузу в финансировании. Что касается вопросов разведки, я бы отправила вас либо в Совет национальной безопасности, либо в ЦРУ», — заявила Левитт.
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Журналист поинтересовался, рассматривается ли возможность отмены или возобновления приостановленной военной помощи США для Украины.
В ответ пресс-секретарь Белого дома отметила, что речь идет лишь о паузе для пересмотра этой ситуации, без конкретных решений относительно дальнейших шагов.
«Опять же, это пауза для пересмотра», — ответила она.
Напомним, ранее стало известно, что США приостановили поставки вооружения и обмен разведывательными данными из Украины. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил эту информацию.
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал сообщение об ограничении обмена разведданными между США и Украиной.
Он подчеркнул, что Британия, США, Европа и Украина должны работать вместе, не выбирая между США и Европой. Он отметил, что его страна всегда поддерживала тесное сотрудничество с союзниками и не собирается менять эту политику.
В то же время Sky News сообщило, что обмен разведданными между США и Украиной не остановился полностью.
Источник издания уверял, что частично обмен все же происходит. Мол, США все еще передают Украине разведданные, которые могут использоваться для атак на российские войска на оккупированной украинской территории.
По материалам:
РБК-Україна
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