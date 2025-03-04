Польша подтвердила приостановку США военной помощи Украине: Трамп принял решение без каких-либо консультаций — Finance.ua

Польша подтвердила приостановку США военной помощи Украине: Трамп принял решение без каких-либо консультаций
США приняли решение о приостановлении военной помощи Украине без консультаций с союзниками.
Об этом сообщил спикер МИД Польши Павел Вронский.
«Дональд Трамп принял это решение самостоятельно, не посоветовавшись ни с союзниками по НАТО, ни с участниками Ramstein Group, которая поддерживает Украину в ее борьбе», — подчеркнул спикер МИД.
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Вскоре после заявления Вронского на платформе X появилось сообщение Дональда Туска:
«Суверенная, прозападная Украина, способная защитить себя от российской агрессии, означает более сильную и безопасную Польшу. Каждый, кто подвергает сомнению эту очевидную истину, способствует триумфу путина. Поняли?» — подчеркнул премьер.
Решение Трампа о приостановлении военной помощи Украине станет темой обсуждения на саммите Европейского совета в четверг.
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Белый дом подтвердил, что отказ от оказания поддержки Киеву был принят с целью стимулировать мирные переговоры.
«Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению», — заявил представитель Белого дома.
Приостановка будет касаться всех форм помощи, включая оружие, которое уже направляется в Украину, в частности через Польшу.
Напомним, Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, усилив давление на Владимира Зеленского через несколько дней после напряженной встречи в Овальном кабинете, которая поставила под сомнение поддержку ключевого союзника Украины.
Вся еще не прибывшая в Украину американская военная техника будет задержана. Это касается оружия, находящегося в транзите на самолетах и кораблях или ожидающего отправки в транзитных зонах в Польше.
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