Международные облигации Украины резко падают после ссоры Зеленского с Трампом — Finance.ua
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Международные облигации Украины резко падают после ссоры Зеленского с Трампом

Фондовый рынок
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Международные облигации Украины резко падают после ссоры Зеленского с Трампом
Международные облигации Украины резко падают после ссоры Зеленского с Трампом
После публичного конфликта президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом международные облигации Украины в понедельник стремительно упали.
Об этом сообщает Reuters.
Наибольшее падение наблюдается за облигациями со сроком погашения в 2035 году: они упали на 3,632 цента до 61,688 цента за доллар, что является самым низким показателем за последние четыре недели.
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Украинские облигации по ВВП-варранту, выплаты по которому увеличиваются при высоких темпах роста экономики, также оказались под давлением, снизившись более чем на 2 цента. В настоящее время ценные бумаги торгуются чуть выше 80 центов.
Как отмечает Reuters, международные облигации Украины в последние недели переживают резкие колебания из-за событий в геополитике и неопределенности относительно того, какую поддержку администрация Трампа готова оказать охваченной войной стране.
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Напомним, 28 февраля во время заявлений для печати Зеленского с Трампом в Овальном кабинете Белого дома возник спор в прямом эфире. Президент США говорил Зеленскому, что тот «должен быть благодарен», и обвинил его в том, что Украина «играет с Третьей мировой войной», не давая украинскому президенту полноценно ответить. В какой-то момент Трамп заявил Зеленскому, что «либо вы заключаете соглашение, либо мы уходим».
После этого украинская делегация раньше времени покинула Белый дом, Украина и США не подписали рамочное соглашение о полезных ископаемых.
Отметим, индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) 19 февраля рухнул на 8,07% на фоне критики Трампа президента Украины Владимира Зеленского, хотя 18 февраля 2025 года индекс WIG-Ukraine составил 592,69 пункта, превысив довоенный уровень.
По материалам:
Діло
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