Евросоюз разместит долгосрочные облигации на €90 млрд: как это повлияет на Украину — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Евросоюз разместит долгосрочные облигации на €90 млрд: как это повлияет на Украину

Фондовый рынок
20
Евросоюз разместит долгосрочные облигации на €90 млрд: как это повлияет на Украину
Евросоюз разместит долгосрочные облигации на €90 млрд: как это повлияет на Украину
Европейская комиссия намерена выпустить до 90 млрд евро облигаций ЕС в первой половине 2025 года с января по июнь. Привлеченные средства позволят поддерживать, в частности, Украину и Западные Балканы.
Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.
Читайте также
«Средства, привлеченные Европейской комиссией посредством выпуска облигаций ЕС, продолжают способствовать восстановлению ЕС после пандемии коронавируса, укреплять устойчивость его экономики и поддерживать соседних партнеров ЕС, в том числе Украину и Западные Балканы», — говорится в сообщении.
План финансирования Еврокомиссии на первую половину 2025 года продолжает программу выпуска 2024 года, в ходе которой ЕС привлек 138 млрд евро долгосрочных средств.
Читайте также
В ЕК констатировали, что 2024 год ознаменовался самым высоким годовым объемом эмиссии, когда-либо осуществленным ЕС, в соответствии с объявленным планом. Кроме того, в 2024 году ЕС стал пятым по величине эмитентом зеленых облигаций в мире с более чем 68 млрд евро в обращении в зеленых облигациях NextGenerationEU.
В общей сложности в 2025 году комиссия ожидает выпустить почти 160 млрд евро облигаций ЕС, что обеспечит постоянную поддержку ее программ, основанных на заимствованиях.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.