Евросоюз разместит долгосрочные облигации на €90 млрд: как это повлияет на Украину — Finance.ua

Евросоюз разместит долгосрочные облигации на €90 млрд: как это повлияет на Украину Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

Евросоюз разместит долгосрочные облигации на €90 млрд: как это повлияет на Украину

Европейская комиссия намерена выпустить до 90 млрд евро облигаций ЕС в первой половине 2025 года с января по июнь. Привлеченные средства позволят поддерживать, в частности, Украину и Западные Балканы.

Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

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«Средства, привлеченные Европейской комиссией посредством выпуска облигаций ЕС, продолжают способствовать восстановлению ЕС после пандемии коронавируса, укреплять устойчивость его экономики и поддерживать соседних партнеров ЕС, в том числе Украину и Западные Балканы», — говорится в сообщении.

План финансирования Еврокомиссии на первую половину 2025 года продолжает программу выпуска 2024 года, в ходе которой ЕС привлек 138 млрд евро долгосрочных средств.

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В ЕК констатировали, что 2024 год ознаменовался самым высоким годовым объемом эмиссии, когда-либо осуществленным ЕС, в соответствии с объявленным планом. Кроме того, в 2024 году ЕС стал пятым по величине эмитентом зеленых облигаций в мире с более чем 68 млрд евро в обращении в зеленых облигациях NextGenerationEU.

В общей сложности в 2025 году комиссия ожидает выпустить почти 160 млрд евро облигаций ЕС, что обеспечит постоянную поддержку ее программ, основанных на заимствованиях.

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