Какие две новые военные облигации можно приобрести в «Дії» — Finance.ua
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Какие две новые военные облигации можно приобрести в «Дії»

Личные финансы
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Какие две новые военные облигации можно приобрести в «Дії»
Какие две новые военные облигации можно приобрести в «Дії»
В приложении «Дія» можно приобрести две новые военные облигации со сроком погашения в 2026 и 2027 годах.
Об этом сообщил в Телеграме вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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«Помогайте армии и государству с выгодой для себя — инвестируйте в военные облигации», — написал он.
Добавили в Дію еще 2 облигации с названиями украинских городов:
  • Угледар: ставка от 15,6%, дата выплаты — 29.04.2026
  • Скадовск: ставка от 16,4%, дата выплаты — 07.04.2027
Напомним, когда приобретаете военные облигации, помогаете обеспечить военных техникой, едой и медикаментами, а еще поддерживаете экономику страны. Каждая облигация будет отображаться в приложении и будет напоминать о вашей помощи государству.
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Напомним, средняя стоимость военных облигаций, эмитируемых Министерством финансов, колеблется в пределах 900−1000 грн.
Если сейчас приобрести 10 облигаций с датой выплаты 27 сентября 2023 года, вам нужно будет оплатить 10 246 грн. За год на карту вернется 11 600 грн. То есть, вы получите 13% от вложенной суммы, а именно 1353,4 грн.
С этого дохода не придется платить налоги. Но самое главное, что ваш вклад целый год будет работать на Вооруженные силы и деоккупацию украинских территорий.

Справка Finance.ua:

  • Ранее в приложении «Дія» появились 4 новые военные облигации, названные в честь украинских городов на украинском побережье, ставки по облигациям варьируются от 14,85% до 15,75%, а средства пойдут на поддержку армии и экономики Украины.
Как приобрести облигации в приложении Дія:
  1. Зайдите в Дію.
  2. На главном экране нажмите Военные облигации.
  3. Выберите облигацию, партнера и количество.
  4. Подпишите и оплатите.
  5. Облигация появится в приложении в течение 3 дней.

Военные облигации в Дії: сколько можно заработать и как приобрести 🔍

По материалам:
Finance.ua
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