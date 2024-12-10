Какие две новые военные облигации можно приобрести в «Дії» — Finance.ua

Какие две новые военные облигации можно приобрести в «Дії» Сегодня 13:02 — Личные финансы

Какие две новые военные облигации можно приобрести в «Дії»

В приложении «Дія» можно приобрести две новые военные облигации со сроком погашения в 2026 и 2027 годах.

Об этом сообщил в Телеграме вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте также На портале «Дія» возобновили бронирование работников от мобилизации

«Помогайте армии и государству с выгодой для себя — инвестируйте в военные облигации», — написал он.

Добавили в Дію еще 2 облигации с названиями украинских городов:

Угледар: ставка от 15,6%, дата выплаты — 29.04.2026

Скадовск: ставка от 16,4%, дата выплаты — 07.04.2027

Напомним, когда приобретаете военные облигации, помогаете обеспечить военных техникой, едой и медикаментами, а еще поддерживаете экономику страны. Каждая облигация будет отображаться в приложении и будет напоминать о вашей помощи государству.

Читайте также Украинские моряки сэкономили более 600 тысяч долларов благодаря новой услуге на портале «Дія»

Напомним, средняя стоимость военных облигаций, эмитируемых Министерством финансов, колеблется в пределах 900−1000 грн.

Если сейчас приобрести 10 облигаций с датой выплаты 27 сентября 2023 года, вам нужно будет оплатить 10 246 грн. За год на карту вернется 11 600 грн. То есть, вы получите 13% от вложенной суммы, а именно 1353,4 грн.

С этого дохода не придется платить налоги. Но самое главное, что ваш вклад целый год будет работать на Вооруженные силы и деоккупацию украинских территорий.

Справка Finance.ua:

Ранее в приложении «Дія» появились 4 новые военные облигации, названные в честь украинских городов на украинском побережье, ставки по облигациям варьируются от 14,85% до 15,75%, а средства пойдут на поддержку армии и экономики Украины.

Как приобрести облигации в приложении Дія:

Зайдите в Дію. На главном экране нажмите Военные облигации. Выберите облигацию, партнера и количество. Подпишите и оплатите. Облигация появится в приложении в течение 3 дней.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.