Популярность военных облигаций возросла более чем в два раза за год — Finance.ua

Популярность военных облигаций возросла более чем в два раза за год Сегодня 18:22 — Казна и Политика

Популярность военных облигаций возросла более чем в два раза за год

По данным Министерства финансов, с начала полномасштабной войны общая сумма средств, полученных от продажи облигаций внутреннего государственного займа, достигла почти 1,397 трлн.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Рост популярности ОВГЗ

Популярность военных облигаций среди физических и юридических лиц выросла более чем вдвое.

На 1 декабря 2024 г. их общий портфель составил 155,7 млрд грн в эквиваленте, что значительно превышает показатель в 74,9 млрд грн за аналогичный период 2023 года.

В течение 11 месяцев 2024 года Министерство финансов:

привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах почти 579 млрд грн в эквиваленте: 436 855,7 млн ​​грн, 2 728,1 млн дол. США и 754,9 млн евро;

направило на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам 220 270,5 млн грн, 2 476,6 млн дол. США и 918,3 млн евро.

Роловер вложений в ОВГЗ (соотношение номинала проданных на аукционах и погашенных в соответствии с условиями их выпуска ценными бумагами) за январь — ноябрь составляет 150% во всех валютах по текущему официальному курсу.

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Напомним, тысячу гривен «Зимней поддержки» можно инвестировать в военные облигации, поддержав Вооруженные силы Украины. Это облигации внутреннего государственного займа Украины.

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