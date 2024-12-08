Популярность военных облигаций возросла более чем в два раза за год — Finance.ua

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Популярность военных облигаций возросла более чем в два раза за год

Казна и Политика
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Популярность военных облигаций возросла более чем в два раза за год
Популярность военных облигаций возросла более чем в два раза за год
По данным Министерства финансов, с начала полномасштабной войны общая сумма средств, полученных от продажи облигаций внутреннего государственного займа, достигла почти 1,397 трлн.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Рост популярности ОВГЗ

Популярность военных облигаций среди физических и юридических лиц выросла более чем вдвое.
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На 1 декабря 2024 г. их общий портфель составил 155,7 млрд грн в эквиваленте, что значительно превышает показатель в 74,9 млрд грн за аналогичный период 2023 года.
В течение 11 месяцев 2024 года Министерство финансов:
  • привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах почти 579 млрд грн в эквиваленте: 436 855,7 млн ​​грн, 2 728,1 млн дол. США и 754,9 млн евро;
  • направило на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам 220 270,5 млн грн, 2 476,6 млн дол. США и 918,3 млн евро.
Роловер вложений в ОВГЗ (соотношение номинала проданных на аукционах и погашенных в соответствии с условиями их выпуска ценными бумагами) за январь — ноябрь составляет 150% во всех валютах по текущему официальному курсу.
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Напомним, тысячу гривен «Зимней поддержки» можно инвестировать в военные облигации, поддержав Вооруженные силы Украины. Это облигации внутреннего государственного займа Украины.

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По материалам:
Finance.ua
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