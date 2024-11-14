Доходность по ОВГЗ выше, чем скорость девальвации — эксперт Сегодня 14:13 — Фондовый рынок

Полномасштабное вторжение сильно изменило фондовый рынок Украины. По крайней мере, так считает заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса. Об этом он рассказал в ходе дискуссии на тему «Инвестиции в фондовый рынок Украины», которая состоялась в рамках конференции « Жить на проценты ».

В частности, по его мнению, в Украине наконец-то кануло в лету восприятие рынка облигаций от СССР.

«У нас всегда была проблема рассказывать людям о рынке облигаций, потому что люди вспоминали травматический опыт СССР. Всегда говорили, что это не интересно, и уходили в депозиты. Война это изменила».

Кроме того, как сказал эксперт, изменился формат рынка, стало все гораздо проще — ушла бюрократия и появились приложения. И война оказала положительное влияние на будущее рынка облигаций.

С мнением специалиста согласился и его коллега — президент Инвестиционной группы Универ Тарас Козак, который сказал, что очень много появляется возможностей за годы войны. Ярким примером он назвал ОВГЗ.

«Доходность по ОВГЗ выше, чем скорость девальвации. А это очень важно. И доходность по ОВГЗ выше, чем инфляция. То есть, если инвестировать в ОВГЗ, то вы на эти средства сможете купить больше долларов или больше товаров и услуг. 200 тыс. украинцев сейчас инвестируют в ОВГЗ, что в восемь раз больше, чем в начале 2022 года.

Поддержал обоих спикеров и основатель так СЕО инвестиционной REIT-компании Inzhur Андрей Журжий. В частности, он отметил, что кризис — всегда возможность, и полномасштабная война сейчас это очень хорошо показала. Отдельно он остановил свое внимание на том, что есть момент рождения рынка капиталов, ведь фондовый рынок в Украине умер.

Спикеры справа-налево: Алексей Козырев, Сергей Фурса, Андрей Журжий и Тарас Козак

Что касается ОВГЗ, то эксперты полагают, что это действительно очень стабильный вариант для инвестирования.

«В октябре больше всего привлечено государством средств с ОВГЗ — более 100 млрд гривен в месяц. И в ноябре может быть еще больше, но рынок доходности падает. Впрочем, рынок ОВГЗ очень стабилен и по ним не может быть дефолта», — сказал Козак.

Отдельно он напомнил, что доходность ОВГЗ составляет 15−16% годовых, и за них не нужно платить налог.

Если же продолжать тему ОВГЗ, то Журжий отметил, что было бы хорошо, если бы государство увеличило налоги на те инструменты, которые оно внедряет, потому что, пользуясь этими ОВГЗ, государство просто заменяет долг — оно берет в одном месте эти деньги и гасит". Он сказал, что государство не создает в этой точке добавленную стоимость.

Если вы боитесь резких колебаний по доходности по ОВГЗ, то Фурса считает, что здесь проблем нет.

«Многое еще зависит от учетной ставки. А она зависит в свою очередь от инфляции, но на следующий год у нас достаточно денег для поддержания макрофинансовой стабильности. И потому там не будет каких-то резких колебаний по курсу. Это означает, что не будет резких колебаний по ставке, не будет резких колебаний по доходностям ОВГЗ».

По мнению Андрея Журжия, у рынка капитала в Украине точно есть шанс развиваться.

«Сейчас мы на рынке будем видеть много предложений, как по облигациям, так и фондов, которые будут создаваться и пытаться привлекать капитал. Впрочем, здесь инвесторам нужно быть очень аккуратными», — сказал эксперт.

Андрей Журжий

Напоследок специалисты рассказали, куда бы они вкладывали на фондовом рынке, если бы было от 10 до 100 тыс. долларов.

Так, Козак сказал об ОВГЗ, 10−15% корпоративных фондов, имеющих вторичный оборот. Если же добавлять иностранный портфель, то это безусловно S&P500. Журжий, в свою очередь, привел пример Inzhur.

Верю, что в какой-то момент начнут создаваться такие компании, как Inzhur, которые будут создавать фонды, которые будут инвестировать в те или иные проекты. И таким образом обучать розничного инвестора, как на этом можно зарабатывать. Как следствие, это может быть примером и стартом построения рынка капитала в Украине, который сможет перейти в более сложные инструменты.

Если зарабатывать на капитализации, то в ближайшие пару недель мы запустим энергетический фонд, ведь компания выиграла контракт с Укрэнерго на пять лет, на создание балансировочных мощностей газовых пикеров. Стратегия этого фонда, чтобы пользуясь этими зарабатываемыми средствами, инвестировать в построение новой энергетики", — подытожил Журжий.

Что касается последнего вопроса, то гораздо более лаконичным был Фурса, который краткосрочно рассматривает ОВГЗ, а долгосрочно — сельхозземлю.

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