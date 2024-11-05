С начала года правительство привлекло от размещения ОВГЗ почти 498 миллиардов — Finance.ua

С начала года правительство привлекло от размещения ОВГЗ почти 498 миллиардов Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

С начала года правительство привлекло от размещения ОВГЗ почти 498 миллиардов

В течение десяти месяцев 2024 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах почти 498 млрд грн в эквиваленте: 363 976,1 млн грн, 2 536,3 млн долл. США и 754,9 млн евро.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 188 084,7 млн ​​грн, 2 176,6 млн долл. США и 918,3 млн евро.

В январе-октябре 2024 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 183 625,1 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в частности в октябре — на 33 255,3 млн грн в эквиваленте. Роловер вложений в ОВГЗ (соотношение номинала проданных на аукционах и погашенных в соответствии с условиями их выпуска ценных бумаг) за январь-октябрь составляет 146% во всех валютах по текущему официальному курсу.

Всего с начала полномасштабной войны до 31 октября 2024 года правительством на первичных аукционах привлечено почти 1 316 млрд грн в эквиваленте: 918 151,8 млн грн, 8 153,5 млн долл. США и 2 468 млн евро. За этот период на погашение по ОВГЗ направлено 617 456,6 млн грн, 8 312,3 млн долл. США и 2 168,9 млн евро.

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