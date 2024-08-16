В Барселоне будет работать украинский «Паспортный сервис»: адрес, график работы — Finance.ua
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В Барселоне будет работать украинский «Паспортный сервис»: адрес, график работы

Личные финансы
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В Барселоне будет работать украинский «Паспортный сервис»: адрес, график работы
В Барселоне будет работать украинский «Паспортный сервис»: адрес, график работы
В Барселоне с пятницы, 16 августа, в тестовом режиме начинает работу «Паспортный сервис» (входит в состав ГП «Документ»).
Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.
«С 16.08.2024 мобильные программно-технические комплексы ГП „Документ“ (специально обустроенные микроавтобусы белого цвета с символикой „Паспортный сервис“) начнут прием заявлений-анкет на оформление документов в тестовом режиме», — говорится в сообщении.
«Паспортный сервис» будет работать по адресу: Av. del Segle XXI, 6, 8 840 Viladecans, Барселона. График работы: понедельник-суббота, с 09:00 до 18:00.
Услуги, которые граждане Украины могут получить:
  • оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности).

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На период тестирования систем предоставление услуг будет осуществляться в порядке живой очереди, контролируемой представителями ГП «Документ».
Напомним, Кабинет Министров одобрил решение, которым пролонгируется действие экспериментального проекта, разрешающего ГП «Документ» принимать заявления для оформления документов за рубежом. «Учитывая социальную значимость проекта для поддержки наших граждан за границей, решением правительства работа ГП „Документ“ продлена еще на 6 месяцев», — говорится в сообщении.
Украинцы могут проверить состояние оформления паспорта гражданина Украины или загранпаспорта на официальной странице Государственной миграционной службы.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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