В апреле украинцы получили из Польши вдвое больше денежных переводов — Finance.ua

В апреле украинцы получили из Польши вдвое больше денежных переводов Сегодня 11:14 — Финтех и Карты

В апреле украинцы получили из Польши вдвое больше денежных переводов

В апреле украинцы получили через ПриватБанк вдвое больше денежных переводов из Польши.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Благодаря внедрению ПриватБанком программы поддержки украинцев, которые в результате войны оказались за рубежом, с начала апреля украинцы стали получать вдвое больше денежных переводов из Польши», — сказано в сообщении.

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Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, после введения бесплатных переводов через Приват24 с карт польских и немецких банков, в апреле клиенты ПриватБанка получали из Польши на карты в среднем 250 переводов в сутки, тогда как в марте в среднем до 100 переводов день.

Напомним, до конца июля клиенты банка смогут отправлять бесплатные переводы на собственную карту с карт польских и немецких банков в Приват24.

Также с апреля до середины сентября 2023 г. украинцы смогут получать переводы из Польши через Western Union в ПриватБанке бесплатно, если такие переводы отправляются через веб и мобильные приложения банков Bank Pekao, PKO Bank Polski и Santander Bank.

Справка Finance.ua:

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