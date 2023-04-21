В апреле украинцы получили из Польши вдвое больше денежных переводов — Finance.ua

В апреле украинцы получили из Польши вдвое больше денежных переводов
В апреле украинцы получили через ПриватБанк вдвое больше денежных переводов из Польши.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Благодаря внедрению ПриватБанком программы поддержки украинцев, которые в результате войны оказались за рубежом, с начала апреля украинцы стали получать вдвое больше денежных переводов из Польши», — сказано в сообщении.
Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, после введения бесплатных переводов через Приват24 с карт польских и немецких банков, в апреле клиенты ПриватБанка получали из Польши на карты в среднем 250 переводов в сутки, тогда как в марте в среднем до 100 переводов день.
Напомним, до конца июля клиенты банка смогут отправлять бесплатные переводы на собственную карту с карт польских и немецких банков в Приват24.
Также с апреля до середины сентября 2023 г. украинцы смогут получать переводы из Польши через Western Union в ПриватБанке бесплатно, если такие переводы отправляются через веб и мобильные приложения банков Bank Pekao, PKO Bank Polski и Santander Bank.
Справка Finance.ua:
- с начала года украинцы получили через ПриватБанк 5,9 млн международных переводов на $1,3 млрд;
- ПриватБанк внес изменения в процесс идентификации новых клиентов. После установки мобильного Приват24 новые пользователи могут подтянуть персональные документы из приложения «Дія»;
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