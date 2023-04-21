В апреле украинцы получили из Польши вдвое больше денежных переводов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В апреле украинцы получили из Польши вдвое больше денежных переводов

Финтех и Карты
15
В апреле украинцы получили из Польши вдвое больше денежных переводов
В апреле украинцы получили из Польши вдвое больше денежных переводов
В апреле украинцы получили через ПриватБанк вдвое больше денежных переводов из Польши.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Благодаря внедрению ПриватБанком программы поддержки украинцев, которые в результате войны оказались за рубежом, с начала апреля украинцы стали получать вдвое больше денежных переводов из Польши», — сказано в сообщении.
Читайте также
Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, после введения бесплатных переводов через Приват24 с карт польских и немецких банков, в апреле клиенты ПриватБанка получали из Польши на карты в среднем 250 переводов в сутки, тогда как в марте в среднем до 100 переводов день.
Место для вашей рекламы
Напомним, до конца июля клиенты банка смогут отправлять бесплатные переводы на собственную карту с карт польских и немецких банков в Приват24.
Также с апреля до середины сентября 2023 г. украинцы смогут получать переводы из Польши через Western Union в ПриватБанке бесплатно, если такие переводы отправляются через веб и мобильные приложения банков Bank Pekao, PKO Bank Polski и Santander Bank.

Справка Finance.ua:

  • с начала года украинцы получили через ПриватБанк 5,9 млн международных переводов на $1,3 млрд;
  • ПриватБанк внес изменения в процесс идентификации новых клиентов. После установки мобильного Приват24 новые пользователи могут подтянуть персональные документы из приложения «Дія»;
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Посмотреть варианты 💳

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.