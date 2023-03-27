В апреле стартует пилотный проект е-документооборота в воинских частях — Finance.ua

В апреле стартует пилотный проект е-документооборота в воинских частях
На апрель запланирован старт пилотного проекта по развертыванию системы е-документооборота в воинских частях, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и других сопредельных структурах.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Цель правительства — максимальная диджитализация всех процессов и создание условий, при которых все справки будет собирать электронная система, а военные получат комфортный и быстрый сервис», — объяснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Участники совещания определили план действий по реформированию военно-врачебных комиссий (ВВК). Экспертная группа также представила свои выработки, определенные по итогам предыдущего совещания. Среди них: увеличение пропускной способности ВВК, доступ к электронной системе здравоохранения, меры по безбарьерности.
Уже в апреле предлагается начать пилотный проект по развертыванию системы электронного документооборота в воинских частях, территориальных центрах комплектования и других сопредельных структурах. Следующий этап — цифровизация медицинской истории военнослужащих.
Отдельно участники совещания рассмотрели вопрос сокращения сроков расследования для получения справки из воинской части об обстоятельствах ранения. Премьер-министр дал задачу разработать необходимые постановления и изменения в законы.
Кроме того, Минздрав предоставил предложения по реформе медико-социальных экспертных комиссий. Денис Шмыгаль отметил, что это должно быть комплексное решение, основанное на международных стандартах, где человек — главный приоритет.
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