В правительстве назвали количество забронированных военнообязанных работников — Finance.ua

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В правительстве назвали количество забронированных военнообязанных работников

Казна и Политика
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В правительстве назвали количество забронированных военнообязанных работников
В правительстве назвали количество забронированных военнообязанных работников
Около 528 000 работников украинских компаний забронированы от мобилизации в Вооруженные Силы.
Об этом говорится в ответе Кабмина на запрос Forbes.
Около 528 тысяч человек имеют отсрочку от призыва, сообщают в пресс-службе Кабмина. Из них 2176 человек забронированы по новому порядку, который правительство приняло 27 января этого года.
Больше всего забронированных в энергетической отрасли — 163 000 человек. Агропромышленный сектор (63 000 человек), а ІТ-специалисты (11 000 человек).
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С начала войны Минэкономики приняло 3510 приказов о бронировании военнообязанных (из них 2661 действующее), сообщают в пресс-службе Кабмина.
Разрабатывая документ, правительство искало баланс между потребностью защитить страну и желанием удержать экономику, рассказывал в интервью Forbes премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, документ получился сбалансированным и учитывает пожелания обеих сторон. К примеру, если раньше на предприятии можно было забронировать 40% от штата, то сейчас — до 50% от военнообязанных работников, объясняет Шмыгаль.
В правительстве назвали количество забронированных военнообязанных работников
Напомним, 27 января Кабинет Министров утвердил новые правила бронирования работников от мобилизации. Забронировать сотрудников могут компании, отвечающие трем из семи критериев:
  • предприятие является резидентом «Дія.City»;
  • минимальная сумма платежей в пользу государства. Общая сумма налогов, сборов, платежей, начисленных, удержанных и уплаченных в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, в течение отчетного налогового года превышает эквивалент €1,5 млн;
  • порог валютной выручки. Сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и займов, за отчетный налоговый год превышает эквивалент €32 млн;
  • компании имеют стратегическое значение для экономики и безопасности страны. Список предприятий определяет Кабмин;
  • предприятия имеют большое значение в области национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной громады. Критерии определяют профильные министерства или ОГА «с учетом потребностей общин»;
  • отсутствие задолженности перед бюджетом по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ);
  • размер средней зарплаты на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за отчетный период.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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