В правительстве назвали количество забронированных военнообязанных работников — Finance.ua

В правительстве назвали количество забронированных военнообязанных работников Сегодня 20:01 — Казна и Политика

В правительстве назвали количество забронированных военнообязанных работников

Около 528 000 работников украинских компаний забронированы от мобилизации в Вооруженные Силы.

Об этом говорится в ответе Кабмина на запрос Forbes.

Около 528 тысяч человек имеют отсрочку от призыва, сообщают в пресс-службе Кабмина. Из них 2176 человек забронированы по новому порядку, который правительство приняло 27 января этого года.

Больше всего забронированных в энергетической отрасли — 163 000 человек. Агропромышленный сектор (63 000 человек), а ІТ-специалисты (11 000 человек).

С начала войны Минэкономики приняло 3510 приказов о бронировании военнообязанных (из них 2661 действующее), сообщают в пресс-службе Кабмина.

Разрабатывая документ, правительство искало баланс между потребностью защитить страну и желанием удержать экономику, рассказывал в интервью Forbes премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, документ получился сбалансированным и учитывает пожелания обеих сторон. К примеру, если раньше на предприятии можно было забронировать 40% от штата, то сейчас — до 50% от военнообязанных работников, объясняет Шмыгаль.

Напомним, 27 января Кабинет Министров утвердил новые правила бронирования работников от мобилизации. Забронировать сотрудников могут компании, отвечающие трем из семи критериев:

предприятие является резидентом «Дія.City»;

минимальная сумма платежей в пользу государства. Общая сумма налогов, сборов, платежей, начисленных, удержанных и уплаченных в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, в течение отчетного налогового года превышает эквивалент €1,5 млн;

порог валютной выручки. Сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и займов, за отчетный налоговый год превышает эквивалент €32 млн;

компании имеют стратегическое значение для экономики и безопасности страны. Список предприятий определяет Кабмин;

предприятия имеют большое значение в области национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной громады. Критерии определяют профильные министерства или ОГА «с учетом потребностей общин»;

отсутствие задолженности перед бюджетом по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ);

размер средней зарплаты на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за отчетный период.

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