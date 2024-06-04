В апреле дефицит текущего счета платежного баланса составил $1,5 млрд — Finance.ua
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В апреле дефицит текущего счета платежного баланса составил $1,5 млрд

Казна и Политика
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В апреле дефицит текущего счета платежного баланса составил $1,5 млрд
В апреле дефицит текущего счета платежного баланса составил $1,5 млрд
В апреле дефицит текущего счета платежного баланса составил 1,5 млрд долларов (в апреле 2023 года профицит составил 190 млн долларов).
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Формирование дефицита обусловлено расширением отрицательного сальдо торговли товарами и отсутствием грантовой помощи от международных партнеров. Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит текущего счета составил 1.4 млрд долларов (в апреле 2023 года — 0.8 млрд долларов).
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За четыре месяца 2024 года дефицит текущего счета составил 3.7 млрд долларов (в январе — апреле 2023 года — 1.6 млрд долларов). Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит составил 4,4 млрд долларов (за четыре месяца 2023 года — 5,1 млрд долларов).
Экспорт товаров вырос на 13.8% (в марте 2024 г. сократился на 12.3%), а импорт — на 23.4% (в марте 2024 г. вырос на 4.2%). По сравнению с предыдущим месяцем, экспорт товаров вырос на 2.7%, а их импорт был на уровне марта (сократился на 0.4%).
Объемы экспорта товаров составили 3,3 млрд долларов. Экспорт увеличился, прежде всего, за счет продовольственных товаров (24.4%), а именно зерновых культур (на 29.1%), продукции пищевой промышленности (1.6 раза) и семян масличных (на 39.3%).
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В апреле 2024 года в номинальном измерении экспорт вырос почти по всем регионам мира:
  • больше всего экспорт увеличился в страны Азии (на 140 млн долларов, или на 16.3%, доля возросла с 29.4% до 30.0%);
  • Африки (на 110 млн долларов или в 1.7 раза, доля увеличилась с 5.3% до 7.9%).
Также возрос экспорт в страны ЕС (на 36 млн долларов, или на 2.2%, доля снизилась с 56.9% до 51.1%) и СНГ (на 26 млн долларов или 22.0%, доля выросла с 4.0% до 4.3%).
В то же время экспорт сократился в страны Америки: на 10 млн долларов или 12.5%, доля сократилась с 2.8% до 2.2%.
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Объемы импорта товаров составили 5.7 млрд долларов.
Энергетический импорт снизился на 8.4% (до марта снизился на 8.6%), в то же время неэнергетический вырос на 29.5% (до марта увеличился на 0.8%).
В апреле 2024 года в номинальном измерении больше всего вырос импорт товаров из стран ЕС (на 534 млн долларов, или на 23.5%; удельный вес почти не изменился и составил 49.3%) и Азии (на 529 млн долларов, или на 37.1%; доля выросла с 30.9% до 34.3%.
Также возрос импорт из стран Америки (на 110 млн долларов или на 42.6%; доля выросла с 5.6% до 6.5%) и Африки (на 62 млн долларов или в 2.1 раза; доля выросла с 1.2% до 2.1%).
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В то же время сократился импорт из стран СНГ (на 53 млн долларов, или на 41.1%, доля сократилась с 2.8% до 1.3%).
Платежный баланс в апреле сведен с дефицитом в 1.3 млрд долларов (в апреле 2023 года профицит составил 1.4 млрд долларов).
Чистые погашения МВФ составили 81 млн долларов (в апреле 2023 года чистые привлечения составили 2.6 млрд долларов).
По состоянию на 1 мая 2024 года объем международных резервов составил 42.4 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 5.5 месяца.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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