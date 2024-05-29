В бюджет возвращается 40% денег, потраченных государством на украинские товары — Свириденко — Finance.ua
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В бюджет возвращается 40% денег, потраченных государством на украинские товары — Свириденко

Казна и Политика
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В бюджет возвращается 40% денег, потраченных государством на украинские товары — Свириденко
В бюджет возвращается 40% денег, потраченных государством на украинские товары — Свириденко
До 40% средств, которые Украина тратит на приобретение товаров собственного производства, возвращаются в государственный и местные бюджеты в виде налогов и сборов.
Об этом во время презентации политики «Сделано в Украине» и каталога производителей «Украинская техника для громад» сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, передает корреспондент Укринформа.
Чиновница напомнила, что, согласно принятым в 2021 году изменениям в законодательство о публичных закупках (так называемый закон о локализации), действует обязательное требование относительно минимальной доли местной (украинской) составляющей в себестоимости товаров, закупаемых за государственный счет. Сейчас такая доля должна составлять не менее 20% с ежегодным увеличением на 5% (в среднем до 40%).
Пока действие закона распространяется на сложную технику и оборудование стоимостью более 200 тыс. грн — прежде всего, продукцию машиностроения.
«Машиностроение дает один из самых больших мультипликационных эффектов для экономики в виде рабочих мест и налогов в бюджет. До 40% средств, израсходованных государством на украинские товары, возвращаются украинцам в виде зарплат и налогов и сборов», — подчеркнула Свириденко.
Она пригласила украинские громады и других крупных потребителей активнее приобщаться к политике «Сделано в Украине» и покупать продукцию отечественного машиностроения и перерабатывающей промышленности.
«Цель политики „Сделано в Украине“ — изменить структуру национальной экономики, увеличить долю перерабатывающей промышленности в нашем ВВП. Пока она, к сожалению, достаточно низкая, менее 10%. В то время как в развитых странах, которые мы ставим себе в пример, эта доля превышает 20%. И наша стратегическая задача — достичь такого показателя (не менее 20%) в течение ближайших десяти лет», — заверила первый вице-премьер.
По материалам:
Укрінформ
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