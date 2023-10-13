В Амстердаме ограничат скорость движения авто — Finance.ua

В Амстердаме ограничат скорость движения авто Сегодня 04:27 — Мир

В Амстердаме ограничат скорость движения авто

Новые правила начнут действовать только зимой, но Нидерланды уже сейчас начали масштабную подготовку к переменам. На улицах Амстердама уже устанавливаются специальные знаки.

Об этом сообщает nltimes.nl

В Амстердаме ограничат скорость для автомобилей до 30 километров в час. Разгоняться больше будет запрещено на 80% улиц. Новые лимиты начнут действовать с 8 декабря.

Власти Нидерландов надеются, что новые правила помогут сократить количество ДТП на 20−30%.

Читайте также Амстердам введет самый высокий туристический налог в Европе

В Амстердаме начали активную подготовку к ограничению скорости. В городе устанавливают около 5000 дорожных знаков и дорисовывают разметку. На новых знаках пока разместят наклейки с предупреждением о том, что правила снижения скорости до 30 километров в час заработают с 8 декабря.

Кампания запускается под лозунгом: «Мы едем 30 друг для друга». Это ограничение, по мнению местных властей, должно значительно снизить количество серьезных ДТП, а также ослабить уровень шумового загрязнения в столице Нидерландов.

Читайте также В Амстердаме открыли подводный паркинг для велосипедов

В школах также будут проводить специальные уроки об изменениях в скорости. В ходе таких занятий учащимся покажут последствия аварии на скорости 30 и 50 километров в час.

В определенных зонах скоростного режима нужно будет соблюдать и общественный транспорт. Но автобусы и трамваи, которые ездят по отдельной дороге, смогут передвигаться со скоростью 50 километров в час, для них правила остаются неизменными.

Сходные ограничения скорости уже действуют во многих городах Европы: Брюсселе, Париже, Софии и других. Это глобальный проект Евросоюза по повышению безопасности. Он был принят в марте 2023 года. Планируется к 2050 году достичь нулевого количества смертельных ДТП.

Напомним, что без Зеленой карты пересечение границы на собственном авто невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за рубежом. Полис покрывает ответственность перед третьими лицами при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.