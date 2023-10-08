Амстердам введет самый высокий туристический налог в Европе — Finance.ua

Амстердам введет самый высокий туристический налог в Европе Сегодня 07:21 — Мир

Амстердам введет самый высокий туристический налог в Европе

В столице Нидерландов Амстердаме в 2024 году поднимут туристический налог, и, таким образом, он станет самым высоким в Европейском Союзе и четвертым по величине по всему миру.

Согласно планам городских властей, налог на ночлег повысится до 12,5% от стоимости гостиничного номера. Таким образом, туристам придется заплатить 12,5 евро за ночь в номере стоимостью 100 евро.

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Также туристический налог планируется повысить для пассажиров круизных лайнеров: по новым тарифам им придется заплатить 11 евро с человека вместо 8 евро сейчас.

Как сообщила финансовый директор города Хестер ван Бюрен, деньги, вырученные от налогов, будут использованы для оплаты услуг местным жителям, а не для того, чтобы отпугнуть туристов.

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«Конечно, было бы хорошо, если бы высокий налог помогал против чрезмерного туризма, но тогда и денег было бы меньше», — констатировала она.

Также, по словам ван Бюрен, власти города раздумывают о том, чтобы ввести налог для однодневных туристов, как это, например, сделали в итальянской Венеции.

«Нам также приходится иметь дело с однодневными туристами. Конечно, нельзя поставить турникеты, чтобы никто не мог попасть в город, но мы собираемся подумать над тем, как заставить дневных посетителей платить какой-то городской налог», — заявила чиновница.

УНІАН По материалам:

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