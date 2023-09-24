Названа наиболее переполненная туристами страна мира — Finance.ua

Названа наиболее переполненная туристами страна мира Сегодня 06:13 — Мир

Названа наиболее переполненная туристами страна мира

Австрия признана наиболее переполненной туристами страной мира в этом году.

Согласно недавнему исследованию компании MoneyTransfers , на одного местного жителя в этой стране приходится 3,6 иностранных посетителей — при населении 8,9 миллиона человек в Австрию ежегодно приезжает 31,9 миллиона иностранных туристов.

Далее в рейтинге следуют Гонконг и Греция.

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В то же время наиболее перегруженным туристическим городом мира признали Пхукет (Таиланд), где на одного местного жителя приходится 118,5 туристов. Примечательно, что топ-3 наиболее переполненных туристами городов мира сформировали исключительно тайские города: на втором месте оказалась Паттайя (98,7 туристов на одного местного), а на третьем — Краби (72,2 гостей на одного жителя).

Если говорить о европейских городах в топ-10, то выше всех оказался Ираклион в Греции: у него седьмое место с показателем 22 туриста на одного местного жителя. Еще один греческий город — Родос — занял девятое место с 20,3 гостями на одного горожанина.

Восьмое место досталось итальянской Венеции, где на одного местного жителя приходится 21,3 иностранных посетителя.

При этом топ-3 наименее перегруженных туристами городов мира сформировали Рио-де-Жанейро (Бразилия), Буэнос-Айрес (Аргентина) и Пекин (Китай).

УНІАН По материалам:

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