Еще одна страна собирается ввести налог для туристов — Finance.ua

Еще одна страна собирается ввести налог для туристов Сегодня 18:30 — Мир

Еще одна страна собирается ввести налог для туристов

Власти Исландии решили ввести туристический налог. Правда, когда он начнет действовать и каким будет, пока что не известно.

Скандинавская страна планирует добавить новый налог, который будет способствовать достижению климатических целей и устойчивому развитию. Деньги, собираемые с иностранцев, планируют потратить на реализацию проектов в области экологии.

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«Туризм в Исландии действительно вырос в геометрической прогрессии за последнее десятилетие, и это, явно, влияет, в частности, и на климат», — сказала премьер-министр страны Катрин Якобсдоттир.

Власти Исландии уже сотрудничают с туристическими компаниями, чтобы сделать жизнь в стране экологически безопасной — например, переводят весь транспорт на электрический. И это не единственный проект, который они планируют реализовать сообща.

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Хотя никаких конкретных данных о точной стоимости не было предоставлено, Якобсдоттир отметил, что тариф «не будет высоким», и он будет применен как городской налог для людей, остающихся в Исландии.

Туристические налоги в популярных странах и городах — обычная практика. Они уже действуют во многих локациях в Европе и в Азии.

Напомним, многочисленные страны и города, включая несколько европейских, недавно ввели плату для посетителей. Такое решение принято не только чтобы получить прибыль, но и сдержать огромный наплыв туристов.

Телеканал 24 По материалам:

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