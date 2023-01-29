В Амстердаме открыли подводный паркинг для велосипедов — Finance.ua
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В Амстердаме открыли подводный паркинг для велосипедов

Технологии&Авто
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Возможно, когда-нибудь летающие автомобили и реактивные ранцы станут визитной карточкой футуристических городов, но сегодня — в 2023 году — это огромные подводные гаражи для парковки велосипедов, подобные только что открывшемуся на Центральном вокзале Амстердама.
Об этом сообщает The Verge.
Здание имеет место для 6300 личных велосипедов и еще 700 велосипедов для совместного использования, чтобы облегчить первую или последнюю милю путешествия по железной дороге. Емкость увеличится до 11 000 велосипедов, когда в феврале откроется второй гараж.
Четырехлетний проект стоимостью 60 миллионов евро может показаться удивительным для кого-то за пределами Нидерландов, но для голландских городов это обычное дело. В городе Утрехт есть еще более крупный подземный (но не подводный) велосипедный гараж, который может вместить 12 000 двухколесных автомобилей.
В стране, где количество велосипедов значительно превышает количество граждан, данные постоянно показывают, что около 35 процентов амстердамцев пользуются велосипедами ежедневно, эта цифра увеличивается до 50 процентов жителей Утрехта.

Цена

Парковка в гараже бесплатна в течение первых 24 часов, затем 1,35 евро (примерно 1,46 доллара) за каждый следующий день.
Это удобно для ежедневных поездок и является отличным стимулом для людей быстро снять велосипеды.
Чтобы туда попасть, вы должны провести свою OV-chipkaart (голландскую транспортную карту, привязанную к вашему банку) или иметь Fietstag («велосипедную бирку»), установленную на вашем велосипеде.
По материалам:
Finance.ua
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