В Афинах введены ограничения на краткосрочную аренду жилья — Finance.ua

В Афинах введены ограничения на краткосрочную аренду жилья
В греческой столице Афинах вступили в силу ограничения на краткосрочную аренду жилья на фоне стремления властей снизить нехватку квартир для постоянных жителей города.
Об этом пишет AFP.
Закон, принятый в ноябре, устанавливает годовой запрет на регистрацию новых квартир для краткосрочной аренды более десяти центральных районов Афин.
Штрафы за нарушение
Владельцы жилья должны до 31 декабря задекларировать новые объекты в этих районах. Нарушение ограничений влечет за собой штраф в размере не менее 20 тыс. евро.
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«Спрос достигает пика во время оживленного летнего туристического сезона, но во многих районах Афин, где проживает рабочий класс, уже много лет звучат жалобы на низкую доступность жилья и высокие цены на него», — говорится в статье.
Налоговые льготы для владельцев жилья
Закон также предлагает налоговые льготы владельцам недвижимости, которые переходят от краткосрочной к долгосрочной аренде.
По данным американской компании AirDNA, в греческой столице насчитывается около 18 тыс. квартир, сдающихся в аренду на Airbnb и Vrbo.
Спрос достигает пика во время оживленного летнего туристического сезона, но во многих районах Афин, где проживает рабочий класс, уже много лет звучат жалобы на низкую доступность жилья и высокие цены на него.
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