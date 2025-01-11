В Афинах введены ограничения на краткосрочную аренду жилья — Finance.ua
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В Афинах введены ограничения на краткосрочную аренду жилья

Мир
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В Афинах введены ограничения на краткосрочную аренду жилья
В Афинах введены ограничения на краткосрочную аренду жилья
В греческой столице Афинах вступили в силу ограничения на краткосрочную аренду жилья на фоне стремления властей снизить нехватку квартир для постоянных жителей города.
Об этом пишет AFP.
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Закон, принятый в ноябре, устанавливает годовой запрет на регистрацию новых квартир для краткосрочной аренды более десяти центральных районов Афин.

Штрафы за нарушение

Владельцы жилья должны до 31 декабря задекларировать новые объекты в этих районах. Нарушение ограничений влечет за собой штраф в размере не менее 20 тыс. евро.

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«Спрос достигает пика во время оживленного летнего туристического сезона, но во многих районах Афин, где проживает рабочий класс, уже много лет звучат жалобы на низкую доступность жилья и высокие цены на него», — говорится в статье.

Налоговые льготы для владельцев жилья

Закон также предлагает налоговые льготы владельцам недвижимости, которые переходят от краткосрочной к долгосрочной аренде.
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По данным американской компании AirDNA, в греческой столице насчитывается около 18 тыс. квартир, сдающихся в аренду на Airbnb и Vrbo.
Спрос достигает пика во время оживленного летнего туристического сезона, но во многих районах Афин, где проживает рабочий класс, уже много лет звучат жалобы на низкую доступность жилья и высокие цены на него.
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