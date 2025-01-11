В Афинах введены ограничения на краткосрочную аренду жилья — Finance.ua

В Афинах введены ограничения на краткосрочную аренду жилья Сегодня 18:19 — Мир

В Афинах введены ограничения на краткосрочную аренду жилья

В греческой столице Афинах вступили в силу ограничения на краткосрочную аренду жилья на фоне стремления властей снизить нехватку квартир для постоянных жителей города.

Об этом пишет AFP.

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Закон, принятый в ноябре, устанавливает годовой запрет на регистрацию новых квартир для краткосрочной аренды более десяти центральных районов Афин.

Штрафы за нарушение

Владельцы жилья должны до 31 декабря задекларировать новые объекты в этих районах. Нарушение ограничений влечет за собой штраф в размере не менее 20 тыс. евро.

«Спрос достигает пика во время оживленного летнего туристического сезона, но во многих районах Афин, где проживает рабочий класс, уже много лет звучат жалобы на низкую доступность жилья и высокие цены на него», — говорится в статье.

Налоговые льготы для владельцев жилья

Закон также предлагает налоговые льготы владельцам недвижимости, которые переходят от краткосрочной к долгосрочной аренде.

По данным американской компании AirDNA, в греческой столице насчитывается около 18 тыс. квартир, сдающихся в аренду на Airbnb и Vrbo.

Спрос достигает пика во время оживленного летнего туристического сезона, но во многих районах Афин, где проживает рабочий класс, уже много лет звучат жалобы на низкую доступность жилья и высокие цены на него.

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